Polen, eerste tegenstander van Oranje op EK, raakt spits kwijt

Arkadiusz Milik mist het EK voetbal. De Pool moest in het oefenduel met Oekraïne vrijdagavond geblesseerd naar de kant. Na het duel liet de Poolse bondscoach op de persconferentie weten dat Milik het toernooi in Duitsland mist. Onduidelijk is nog wat hij precies mankeert.

De oud-Ajacied liep in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne kort na de aftrap een blessure op en ging in de vijfde minuut strompelend, ondersteund door wat verzorgers, van het veld af in Warschau. Kacper Urbanski verving Milik na zijn blessure. Of bondscoach Michal Probierz nog een vervanger van Milik oproept, is nog niet bekend.

Vervangen

Regels van de UEFA zeggen dat landen na het inleveren van de definitieve selectie nog wijzigingen mogen doorvoeren. Maar dat mag wel alleen als een onafhankelijke arts van de UEFA ook vaststelt dat de betreffende speler niet meer kan spelen op het EK. Het vervangen van een speler op de definitieve lijst, die vrijdag 7 juni ingeleverd moest zijn, moet wel voor een bepaalde tijd gebeuren.

Oefenduels

Polen won het duel met Oekraïne wel, met 3-1. Oranje speelt op het EK op zondag 16 juni tegen Polen in Hamburg. Polen oefent op 10 juni nog tegen Turkije. Nederland oefent op diezelfde dag tegen IJsland. Bij Polen is Milik tweede spits achter de onbetwiste aanvoerder Robert Lewandowski.

Ajax

Milik speelde van 2014 tot en met 2016 bij Ajax. Daarna kwam de 30-jarige aanvaller uit voor Napoli, Olympique Marseille en de laatste twee seizoenen voor Juventus.