Ajax heeft de weg naar boven ingeslagen. Waar eerder deze week eindelijk werd gewonnen in de Champions League, pakten de Amsterdammers op zondag ook drie punten tegen aartsrivaal Feyenoord. Robert Maaskant ziet dat er verstandige keuzes worden gemaakt door de hoofdstedelingen, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Ajax won in eigen huis met 2-0 van Feyenoord dankzij doelpunten van Davy Klaassen en Jorthy Mokio, een uitslag die Maaskant niet helemaal zag aankomen. "Het was geen geweldige wedstrijd, maar wel een wedstrijd die ik verwacht had. Feyenoord dat vaker aan de bal was en Ajax stond heel gegroepeerd. En uiteindelijk toch wel misschien een verrassende uitslag, met Ajax dat er met de drie punten vandoor gaat", zo vertelt Maaskant in gesprek met Sportnieuws.nl.

Verdedigende instelling

De Amsterdammers pakten de drie punten met verdedigend spel zoals er ook onder Fransesco Farioli werd gespeeld vorig seizoen. Volgens Maaskant doet Ajax er verstandig aan om op die manier te spelen.

"Wat mij voornamelijk opviel, was het verdedigende spel van Ajax. In de zin dat ze met een 5-4-1 opstelling speelden. Heel gegroepeerd, heel klein. Echt wel spelend op de counter. Eigenlijk met de succesformule van Farioli, die vorig jaar natuurlijk veel succes had met dit concept en daarmee veel punten pakte. Dat ze dat vandaag gedaan hebben, vind ik een verstandige keuze. Want op het moment dat Ajax heel open gaat spelen, dan komen ze in de problemen tegen Feyenoord."

De voormalig trainer van onder meer NAC Breda vindt het dus een verstandige keuze, maar niet de leukste. "Je wil graag een Ajax zien dat dominant speelt, met drie spitsen die hun man voorbijkomen. Maar ik vind dit heel realistisch gezien de fase waarin Ajax zit."

Jonge spelers

Naast de verdedigende instelling van de Amsterdammers ziet Maaskant ook dat er met veel jonge talenten wordt gespeeld. Zo stond bijvoorbeeld de 17-jarige Sean Steur in de basis bij Ajax. "Het is wel zo dat Ajax, met Grim aan het roer, durft om jonge spelers op te stellen. Daarmee geef je die jongens ook vertrouwen."

Hij vervolgde: "En ze halen ook resultaat, want ze kruipen langzaam weer richting die tweede plek toe. Op het moment dat je in een team resultaten haalt, als je wedstrijden gaat winnen, dan komt er ook vertrouwen. En dat zie ik bij dit Ajax wel."

