Prachtig babynieuws voor PSV-speler Joey Veerman, één dag voor ontknoping Eredivisie

De grootste kritiek die Joey Veerman altijd krijgt, is dat hij aan de bal goed is maar zonder bal veel meer kan. Robert Maaskant zag dat vroeger al, toen Veerman nog in de jeugd van Volendam speelde. Toch noemt hij hem in een rijtje PSV'ers die bij Ajax in de basis zouden starten. "Met zijn spel zou hij geweldig bij Ajax passen."