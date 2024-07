Prijzengeld EK voetbal | Nederland casht al 18,75 miljoen euro, maar er ligt veel meer in het verschiet

Het Nederlands elftal staat in de halve finales van het EK voetbal en dat levert de KNVB de nodige miljoenen euro's op. Er valt in Duitsland immers veel geld te verdienen. Er zit in totaal 331 miljoen euro in de prijzenpot.

In november 2023 plaatste het Nederlands elftal zich voor het EK in Duitsland, een paar weken later ontving het daarvoor 9,25 miljoen euro. In december maakte de UEFA namelijk het prijzengeld bekend. Alle deelnemende landen zijn trouwens van dat startgeld verzekerd. Overigens gaat dat geld niet direct naar Oranje, maar naar de bonden. De KNVB profiteert dus mee van het succes van Nederland.

Prijzengeld EK 2024

Ter vergelijking met het vorige EK is er niets veranderd qua prijzengeld. In Duitsland ligt 8 miljoen euro klaar voor de Europees kampioen. Het Nederlands elftal kon maximaal 28,25 miljoen verdienen op het EK. Maar dan had het wel alles moeten winnen, inclusief groepsfase. Het prijzengeld is namelijk als volgt verdeeld:

Deelname: 9.250.000 euro

9.250.000 euro Wedstrijdbonus

Overwinning: 1.000.000 euro

Gelijkspel: 500.000 euro

Overwinning: 1.000.000 euro Gelijkspel: 500.000 euro Kwalificatie voor achtste finales: 1.500.000 euro

1.500.000 euro Kwalificatie voor kwartfinales: 2.500.000 euro

2.500.000 euro Kwalificatie voor halve finales: 4.000.000 euro

4.000.000 euro Vice-Europees kampioen: 5.000.000 euro

5.000.000 euro Europees kampioen: 8.000.000 euro

Prijzengeld Oranje

Nederland begon het EK met een overwinning op Polen en een gelijkspel tegen Frankrijk. Dat levert naast de startpremie en de 1,5 miljoen euro aan 'wedstrijdbonus' dus 1,5 miljoen euro extra op, want met vier punten plaatste Nederland zich al voor de achtste finales. De nederlaag tegen Oostenrijk leverde logischerwijs geen geld op.

Door de overtuigende overwinning in de achtste finales op Roemenië werd de goedgevulde portemonnee van Nederland en de KNVB weer wat dikker. De teller kwam met de 2,5 miljoen erbij al op 14,75 miljoen euro te staan. Maar daar blijft het dus niet bij. Dankzij de zege (2-1) op Turkije bij de laatste acht mag de KNVB vanwege plaatsing voor de halve finales nog eens 4 miljoen euro extra bijschrijven. Dat brengt het totaal al op 18.75 miljoen euro.

Euro 2020

Tijdens het vorige EK, dat vanwege de coronaperiode werd uitgesteld naar 2021, verdiende het Nederlands elftal 13,75 miljoen euro. Oranje won alle groepsduels en strandde in de achtste finales. Dat leverde inclusief het startgeld bijna 14 miljoen op.

De opstelling van Oranje in de wedstrijd tegen Tsjechië op het EK van 2020. © Getty Images

