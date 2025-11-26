PSV voltooide woensdagavond een geweldige stunt door Liverpool in eigen huis te verslaan (1-4 voor PSV). Dat betekent niet alleen een boost voor het zelfvertrouwen en de ranglijst voor PSV, ook financieel gaat de ploeg erop vooruit. Door de zege op Liverpool stijgen de Champions League-verdiensten van PSV direct met miljoenen.

Het Champions League-seizoen heeft PSV sowieso al geen windeieren gelegd. Alleen al de deelname aan het toernooi leverde de club een startpremie van ongeveer 38 miljoen euro op. Daarnaast genereerden de thuisduels zo'n 9 miljoen euro aan kaartverkoop. Ook sportief gezien heeft PSV haar steentje bijgedragen aan de financiële successen. De gelijke spelen tegen Bayer Leverkusen en Olympiakos en de knappe zege op Napoli brachten nog eens 3,5 miljoen euro in het laatje. Hiermee heeft de club een solide basis van ruim 50 miljoen euro opgebouwd.

Aandelen Champions League

Naast de inkomsten uit deelname en prestaties in de groepsfase, biedt het Champions League-format nog meer financiële mogelijkheden. Na de acht groepswedstrijden wordt voor elke club de positie op de ranglijst bepaald, op basis waarvan zogenaamde 'aandelen' worden toegekend. De nummer 1 ontvangt 36 aandelen, met een waarde van 275.000 euro per aandeel, wat neerkomt op 9,9 miljoen euro. De nummer laatst ontvangt slechts één aandeel ter waarde van 275.000 euro.

De verdiensten stoppen daar niet: de top-16 van de ranglijst krijgt extra bonussen. De top-8 ontvangt een bonus van 2 miljoen euro, terwijl de nummers 9 tot en met 16 een miljoen euro extra krijgen. Bovendien levert kwalificatie voor de tussenronde nog eens 1 miljoen euro op. Clubs die zich vervolgens plaatsen voor de achtste finales ontvangen 11 miljoen euro.

Grote geld is te verdienen in de knock-outfase

De bedragen worden in de knock-outfase nóg mooier. Clubs die de achtste finales overleven, verdienen 12,5 miljoen euro voor een plek in de kwartfinales. Het bereiken en winnen van de halve finales levert respectievelijk 15 miljoen en 18,5 miljoen euro op. De uiteindelijke winnaar van de Champions League ontvangt nog eens 6,5 miljoen euro, plus 4 miljoen euro voor deelname aan de UEFA Super Cup. Winst in die wedstrijd levert nog een extra miljoen euro op.

Prestatie Bedrag Behalen play-off knock-outfase €1.000.000 Behalen ronde van 16 €11.000.000 Behalen kwartfinale €12.500.000 Behalen halve finale €15.000.000 Behalen finale €18.500.000 Winnen finale €6.500.000*

Stunt tegen Liverpool

Door de stunt van PSV tegen Liverpool stijgen de Champions League-verdiensten van de Eindhovenaren van 50,5 miljoen euro naar een kleine 52,6 miljoen. De knappe overwinning levert direct miljoenen op voor PSV, maar het zet de ploeg ook gunstiger op de ranglijst van de Champions League. PSV is nu terug te vinden op plek vijftien van de League Phase.

Het aantal aandelen dat PSV krijgt als de club op deze plek van de eindnotering zal blijven ligt op 21. Daarmee zou de club (21x275.000 euro =) 5.775.000 euro binnenhalen. Plek vijftien geeft ook een ticket voor de play-off-ronde van de knockout-fase, waardoor er nog eens gegarandeerd één miljoen euro bijkomt. Als PSV zich via die tussenronde weet te plaatsen voor de knockout-fase komt er dus nog eens elf miljoen euro bij. Dat is echter nog toekomstmuziek, want de Eindhovenaren hebben met Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München nog een lastig programma in het slot van de CL-League Phase.

