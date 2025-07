Sarina Wiegman gaat uiterst simpel naar de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal. De Nederlandse bondscoach was daar al wel zeker van na 45 erbarmelijke minuten tegen Wales. De tegenstander legde Engeland geen strobreed in de weg en dat zorgt voor keiharde kritiek op de speelsters van Wales.

De Oranje Leeuwinnen konden wel een beetje hulp gebruiken van Wales in de missie om de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal in Zwitserland te halen, maar die smeekbede kon al heel snel de prullenbak in. De rust werd gehaald met een 4-0 voorsprong van Engeland en dus moest Nederland het op eigen kracht doen tegen Frankrijk. Maar in en rond de Welshe vrouwenploeg wordt er schande gesproken van het optreden van de voetbalsters.

'Onvergeeflijk'

In de rust buitelden de analitici over elkaar heen om Wales met de grond gelijk te maken. "Ik doe altijd mijn best om de meiden te verdedigen, ze zijn mijn vrienden, maar als je naar zo'n wedstrijd kijkt kan ook ik ze niet meer verdedigen", sprak voormalig aanvoerster Kath Morgan op BBC Radio. "Ze hebben geen energie en ik weet niet of ze moe zijn of het tempo gewoon niet aankunnen. Ze krijgen Engeland helemaal niet onder druk. Zo verdedigen op dit niveau is onvergeeflijk."

'Dat kan echt niet'

Collega-analyticus Danny Gabbidon was ook niet te spreken over wat Wales liet zien tegen Engeland in de eerste helft. "Ik heb geen idee wat de bondscoach nu nog moet doen, Wales is de wedstrijd al helemaal kwijt. Als je kijkt naar hoe Wales verdedigt.... Dat kan echt niet als je verwacht duels te winnen", zei de voormalig verdediger van de Welshe ploeg bij de mannen. Karen Bardsley, ex-keepster van Engeland, denkt dat Wales het vooral niet kan bijbenen.

LIVE EK vrouwenvoetbal | Oranje Leeuwinnen beleven dramatische aftocht De Oranje Leeuwinnen hebben een ‘Mirakel van Basel’ nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. De ploeg van Andries Jonker boog een vroege achterstand knap om, maar gaf het in de tweede helft volledig weg met drie tegentreffers in vijf minuten: 2-4. Ondertussen stond Engeland bij rust op een overtuigende 4-0 voorsprong. Volg alle ontwikkelingen rondom deze allesbepalende wedstrijd hieronder.

'Beter tweede worden'

Bij de Engelse commentatoren en analitici ging het na de veilige marge van vier goals vooral over het vervolg van het EK. Als Nederland Frankrijk verslaat, dan zit Engeland noodgedwongen in de kant van het schema waar wereldkampioen Spanje ook zit. In het ergste geval staat een herhaling van de WK-finale dan al in de halve finales gepland. Engeland kan volgens de kenners 'beter tweede worden in de groep', om zo Spanje pas in de finale te kunnen treffen. In de kwartfinale wacht dan wel eerst het sterker dan Duitsland geachte Zweden. 'Gelukkig' voor Wiegman en Engeland hielp Frankrijk in de tweede helft tegen Nederland een handje om dat scenario te voorkomen.