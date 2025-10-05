De Britse media lijken niet verbaasd dat Liverpool zaterdag met 2-1 verloor van Chelsea en daarmee de koppositie in de Premier League verspeelde. Het was voor de ploeg van Arne Slot alweer de derde nederlaag op rij. Dat betekent dat de druk op de Liverpool-coach inmiddels flink begint toe te nemen. 'Hij hield zich groot en benadrukte de positieve punten, terwijl de feiten daar eigenlijk weinig ruimte voor boden', schrijft de BBC.

Daily Mail vergelijkt de nederlaag met de laatste keer dat Liverpool in Stamford Bridge speelde: 'Toen dansten de fans in de zon met ballonnen waarop het getal '20' stond, om aan te geven hoe vaak ze tot kampioen van Engeland waren gekroond. Nu staat dat getal symbool voor het aantal problemen van Arne Slot, én dat is slechts een voorzichtige schatting.' Volgens het Engelse medium was Slot aan het vloeken na de nederlaag tegen Chelsea, omdat hij zich nu realiseert dat zijn team 'in de problemen zit.'

'Alleen een dwaas zou dat doen'

De BBC spreekt van een 'terechte overwinning' van Chelsea. Liverpool pakte aan het begin van dit seizoen de koppositie in de Premier League, maar trok steeds pas tegen het einde van de duels de overwinning over de streep. 'De ploeg van Arne Slot wist regelmatig in de slotfase nog de overwinning uit het vuur te slepen, met dramatische ontknopingen die de matige vorm sinds de seizoensstart wisten te verbloemen.'

'Nu hebben ze in zeven dagen twee keer de bittere smaak van hun eigen medicijn gekregen', klinkt de conclusie van de BBC dan ook. Liverpool verloor een week geleden door een doelpunt diep in de extra tijd tegen Crystal Palace en dat gebeurde bij het tweede uitduel in Londen in een week tijd dus weer.

Dat maakte de rampweek compleet, want Liverpool verloor midweeks ook in de Champions League. Galatasaray won met 1-0 van de ploeg van Slot, die Mohamed Salah toen geen basisplaats gaf. De Egyptenaar stond zaterdag wel weer op het veld, maar maakte weinig indruk. 'Alleen een dwaas zou de 33-jarige speler, die sinds zijn overstap van AS Roma naar Anfield in juni 2017, al talloze geniale acties heeft uitgevoerd, afschrijven. Maar zelfs deze grote man lijkt momenteel te kampen met een vertrouwenscrisis.'

Drie onvoldoendes

Ook Daily Mail is niet te spreken over Salah. 'Kan geen schuurdeur raken', kopt het medium, dat stelt dat Slot 'veel heeft om over na te denken tijdens de interlandperiode.' Sky Sports deelde cijfers uit aan Liverpool, waarbij er drie onvoldoendes vielen: Milos Kerkez, Conor Bradley en Ibrahima Konaté kregen een vijf. Het hoogste cijfer (zeven) was voor de scorende Oranje-international Cody Gakpo en doelman Giorgi Mamardashvili. Salah, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch ontvingen een zes.

The Sun schrijft dat de ploeg van Arne Slot voor de tweede keer deze week 'een koekje van eigen deeg' kreeg. 'The Reds zitten in een minicrisis', concludeert het medium.

