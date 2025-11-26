De vijfde speelronde van de Champions League kent woensdag tal van topteams. Vanuit Nederlands oogpunt is Liverpool - PSV verreweg de mooiste wedstrijd, maar daar omheen komen ook recordwinnaar Real Madrid, titelverdediger PSG en Arsenal in actie. Check hier het programma van de Champions League en volg de duels woensdagavond live.

Liverpool - PSV is meer dan alleen Arne Slot tegen Peter Bosz. Het is ook Cody Gakpo tegen zijn oude ploeg en de uitstekend draaiende koploper van de Eredivisie tegen de zwalkende kampioen van Engeland. Waar Anfield vaak een onneembare vesting leek, toonde Nottingham Forest afgelopen weekend nog aan hoe er in de voetbaltempel gewonnen kan worden. Sportnieuws.nl is al in Liverpool en houdt je in onderstaand artikel op de hoogte van de kraker.

Vroege aftrap, voorgerechten

De aftrap is van Liverpool - PSV is om 21.00 uur en daarvoor zijn er nog twee voorgerechten voor wie geen genoeg kan krijgen van voetbal. FC Kopenhagen - Kairat Almaty en Pafos - AS Monaco zijn op papier wedstrijden die het minst tot de verbeelding spreken.

Arsenal - Bayern München

Arsenal - Bayern München is naast het duel van PSV op Anfield het mooiste affiche van de avond. De koploper van de Premier League ontvangt de koploper van de Bundesliga. De twee topteams zijn nog zonder puntenverlies na vier van de acht duels. Bij Arsenal blinkt Jurriën Timber al maanden uit en dus zijn de ogen gericht op de Nederlander.

Olympiakos - Real Madrid

Bij recordwinnaar Real Madrid gaat het ietsje minder, al is de 1-0 nederlaag bij Liverpool in de vorige speelronde geen schande voor De Koninklijke. Nu moet het op bezoek bij het Griekse Olympiakos, dat PSV diep in blessuretijd met 1-1 gelijk zag komen in eigen huis.

PSG - Tottenham Hotspur

Champions League-titelverdediger PSG ontvangt Tottenham Hotspur. Voor Xavi Simons een weerzien met zijn oude club. Nog voordat de Oranje-international écht doorbrak in het internationale topvoetbal, speelde hij in de jeugd bij PSG. Nu krijgt hij flink wat kritiek in zijn tegenvallende eerste maanden in Noord-Londen. Hoe anders is dat voor aanvoerder Micky van de Ven, die de pannen bij het dak speelt bij de Spurs. Maar hoe houdt hij zich tegen PSG?

Atletico Madrid - Inter

Inter is samen met Arsenal en Bayern München de enige ploeg die nog foutloos is dit Champions League-seizoen. De ploeg van (de geblesseerde) Denzel Dumfries en Stefan de Vrij heeft echter nog geen 'moeilijke' tegenstander gehad. Nu wacht bij de vechtploeg van de markante trainer Diego Simeone de eerste échte uitdaging. Atletico Madrid staat bekend om de sterke defensie en het wordt dus lastig voor Inter om de ongeslagen status voort te zetten.

Eintracht Frankfurt - Atalanta

Sporting - Club Brugge

