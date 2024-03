Programma en uitslagen achtste finales Champions League | Op deze zender kijk je naar Real Madrid - Leipzig

De heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League zitten erop. PSV speelde in het thuisduel met Borussia Dortmund gelijk: 1-1. Dus moet de beslissing over een aantal weken vallen in Duitsland. Hieronder lees je wanneer alle returns zijn en op welke zenders ze worden uitgezonden.

Na een midweekje rust was de Champions League op dinsdag 5 maart terug. Bayern München boog de achterstand tegen Lazio om; het won thuis met 3-0 en poetste zo de 1-0 uit Italië weg. Paris Saint-Germain versloeg Real Sociedad, net als in eigen huis.

Wanneer speelt PSV weer in de Champions League?

De Eindhovenaren gingen knap door in de Champions League door tweede te worden in een poule met Arsenal, Lens en Sevilla. Bij de loting werden de Eindhovenaren gekoppeld aan het Duitse Borussia Dortmund. De heenwedstrijd eindigde op dinsdag 20 februari in 1-1, de return is op woensdag 13 maart.

Programma en uitslagen achtste finales Champions League

Dinsdag 13 februari

FC Kopenhagen - Manchester City 1-3

RB Leipzig - Real Madrid 0-1

Paris Saint-Germain - Real Sociedad 2-0

SS Lazio - Bayern München 1-0

Inter - Atlético Madrid 1-0

PSV - Borussia Dortmund 1-1

FC Porto - Arsenal 1-0

Napoli - Barcelona 1-1

Bayern München - SS Lazio 3-0

- SS Lazio 3-0 Real Sociedad - Paris Saint-Germain 1-2

Manchester City - FC Kopenhagen

Real Madrid - Leipzig

Arsenal - FC Porto

Barcelona - Napoli

Atlético Madrid - Inter

Borussia Dortmund - PSV

Op deze zender kijk je naar de Champions League

Op woensdag 6 maart kiest RTL 7 ervoor om Real Madrid tegen RB Leipzig, waar Xavi Simons voetbalt, uit te zenden. Het heenduel won De Koninklijke met 1-0. Op Ziggo Sport Select is het duel tussen Manchester City en FC Kopenhagen te zien.