Programma en uitslagen EK voetbal 2024 | Nederland treft Turkije: dit zijn de kwartfinales

Het EK voetbal is in volle gang in Duitsland. Nederland plaatste zich in de groep met Frankrijk, Polen en Oostenrijk voor de achtste finales en won daarin van Roemenië. Oranje gaat in de knock-outfase proberen om de prestatie van 1988 te evenaren. Hieronder vind je het programma en de uitslagen van het EK voetbal.

Het EK voetbal begon op vrijdag 14 juni met het openingsduel in München tussen Duitsland en Schotland. Het toernooi eindigt op zondag 14 juli met de finale in de hoofdstad Berlijn. Tijdens het EK wordt er gespeeld in tien stadions verspreid over heel het land. Dit zijn de speelsteden tijdens het EK voetbal 2024.

Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK? Het Nederlands elftal werd in de groepsfase derde, maar haalde wel 'gewoon' de achtste finales van het EK voetbal. Daarin werd gewonnen (3-0) van Roemenië. Wat betekent dat voor het vervolg van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman? Klik op het artikel hieronder voor de vervolgroute.

Berlijn (Olympiastadion, capaciteit: 74.475)

(Olympiastadion, capaciteit: 74.475) München (Allianz Arena, capaciteit: 75.024)

(Allianz Arena, capaciteit: 75.024) Düsseldorf (Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600)

(Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600) Stuttgart (Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441)

(Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441) Keulen (RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000)

(RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000) Hamburg (Volksparkstadion, capaciteit: 57.274)

(Volksparkstadion, capaciteit: 57.274) Leipzig (Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939)

(Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939) Dortmund (Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365)

(Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365) Gelsenkirchen (Veltins Arena, capaciteit: 62.271)

(Veltins Arena, capaciteit: 62.271) Frankfurt (Deutsche Bank Park, capaciteit: 52.300)

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.

Knock-outfase begint

Op 26 juni was de laatste speeldag van de groepsfase. Op 27 en 28 juni is er géén EK voetbal. Op zaterdag 29 juni gaat het EK weer verder met de knock-out-fase en dus de achtste finales.

Dit is het programma van Nederland richting de achtste finale op EK tegen Roemenië Nederland weet wanneer en tegen wie zij moeten spelen in de achtste finales. Op dinsdag 2 juli speelt Oranje tegen Roemenië in München. Daar zit nog behoorlijk wat tijd tussen, dus is er genoeg tijd voor Nederland om te werken aan een geweldig plan. Hoe het schema tot de wedstrijd in München eruit ziet, lees je hier.

Programma en uitslagen achtste finales

Zaterdag 29 juni

18.00 uur: Zwitserland - Italië (wedstrijd 38): 2-0

21.00 uur: Duitsland - Denemarken (wedstrijd 37): 2-0



Zondag 30 juni

18.00 uur: Engeland - Slowakije (wedstrijd 40): 2-1

21.00 uur: Spanje - Georgië (wedstrijd 39): 4-1





Maandag 1 juli

18.00 uur: Frankrijk - België (wedstrijd 42): 1-0

21.00 uur: Portugal - Slovenië (wedstrijd 41): 0-0 (3-0 na strafschoppen)



Dinsdag 2 juli

18.00 uur: Roemenië - Nederland (wedstrijd 43): 0-3

21.00 uur: Oostenrijk - Turkije (wedstrijd 44): 1-2

Waarom speelt Nederland tegen Roemenië en niet tegen Engeland? Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Tegen de verhoudingen in is Roemenië daar als tegenstander uitgerold.

Programma kwartfinales

Vrijdag 5 juli

18.00 uur: Spanje - Duitsland (wedstrijd 45)

21.00 uur: Portugal - Frankrijk (wedstrijd 46)



Zaterdag 6 juli

18.00 uur: Engeland - Zwitserland (wedstrijd 48)

21.00 uur: Nederland - Turkije (wedstrijd 47)

Programma halve finales

Dinsdag 9 juli

21.00 uur: winnaar wedstrijd 45 - winnaar wedstrijd 46



Woensdag 10 juli

21.00 uur: winnaar wedstrijd 47- winnaar wedstrijd 48

Oranjekoorts neemt toe na winst op Roemenië: dit is de route van Nederland naar de EK-finale Nederland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal door een 3-0 overwinning op Roemenië. De Oranjekoorts neemt toe en dus kijken we alvast vooruit naar de eindstrijd van het EK. Dit is de route van het Nederlands elftal naar de finale.

Finale

Zondag 14 juli

21.00 uur: finale EK voetbal 2024

Geen strijd om plek drie

Er is geen wedstrijd om de derde plaats. De twee landen die in de halve finale verliezen, hoeven dus niet nog een keer tegen elkaar om te bepalen wie derde wordt.

EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie Tijdens het EK voetbal 2024 gelden regels om te bepalen hoe de groepsfase wordt opgemaakt. Zeker voor de liefhebbers die alleen rondom grote toernooien inhaken, is het goed om de regels even door te nemen. Bijvoorbeeld hoe en welke landen zich plaatsen voor de knock-outfase, lees je in dit artikel.

Uitslagen EK 2024

Eerste speelronde:

Duitsland - Schotland 5-1 (A)

Hongarije - Zwitserland 1-3 (A)

Spanje - Kroatië 3-0 (B)

Italië - Albanië 2-1 (B)

Polen - Nederland 1-2 (D)

Slovenië - Denemarken 1-1 (C)

Servië - Engeland 0-1 (C)

Roemenië - Oekraïne 3-0 (E)

België - Slowakije 0-1 (E)

Oostenrijk - Frankrijk 0-1 (D)

Turkije - Georgië 3-1 (F)

Portugal - Tsjechië 2-1 (F)



Tweede speelronde:

Kroatië - Albanië: 2-2 (B)

Duitsland - Hongarije: 2-0 (A)

Schotland - Zwitserland: 1-1 (A)

Slovenië - Servië: 1-1 (C)

Denemarken - Engeland: 1-1 (C)

Spanje - Italië: 1-0 (B)

Slowakije - Oekraïne: 1-2 (E)

Polen - Oostenrijk: 1-3 (D)

Nederland - Frankrijk: 0-0 (D)

Georgië - Tsjechië: 1-1 (F)

Turkije - Portugal: 0-3 (F)

België - Roemenië: 2-0 (E)



Derde speelronde:

Zwitserland - Duitsland 1-1 (A)

Schotland - Hongarije 0-1 (A)

Kroatië - Italië 1-1 (B)

Albanië - Spanje 0-1 (B)

Nederland - Oostenrijk 2-3 (D)

Frankrijk - Polen 1-1 (D)

Engeland - Slovenië 0-0 (C)

Denemarken - Servië 0-0 (C)

Oekraïne - België 0-0 (E)

Slowakije - Roemenië 1-1 (E)

Georgië - Portugal 2-0 (F)

Tsjechië - Turkije 1-2 (F)



Achtste finales:

Zwitserland - Italië: 2-0

Duitsland - Denemarken: 2-0

Engeland - Slowakije: 2-1 (na verlenging)

Spanje - Georgië: 4-1

Frankrijk - België: 1-0

Portugal* - Slovenië: 0-0

Roemenië - Nederland: 0-3



* Door na penalty's

Alles over het EK voetbal

