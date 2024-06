Programma en uitslagen EK voetbal 2024 | Nederland wacht loodzware tegenstander in achtste finales

Het EK voetbal is in volle gang in Duitsland. Nederland heeft zich in de groep met Frankrijk, Polen en Oostenrijk voor de achtste finales weten te plaatsen en gaat in de knock-outfase proberen om de prestatie van 1988 te evenaren. Hieronder vind je het programma en de uitslagen van het EK voetbal.

Het EK voetbal begon op vrijdag 14 juni met het openingsduel in München tussen Duitsland en Schotland. Het toernooi eindigt op zondag 14 juli met de finale in de hoofdstad Berlijn. Tijdens het EK wordt er gespeeld in tien stadions verspreid over heel het land. Dit zijn de speelsteden tijdens het EK voetbal 2024.

Berlijn (Olympiastadion, capaciteit: 74.475)

(Olympiastadion, capaciteit: 74.475) München (Allianz Arena, capaciteit: 75.024)

(Allianz Arena, capaciteit: 75.024) Düsseldorf (Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600)

(Merkur Spiel Arena, capaciteit: 54.600) Stuttgart (Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441)

(Mercedes-Benz Arena, capaciteit: 60.441) Keulen (RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000)

(RheinEnergieStadion, capaciteit: 50.000) Hamburg (Volksparkstadion, capaciteit: 57.274)

(Volksparkstadion, capaciteit: 57.274) Leipzig (Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939)

(Red Bull Arena Leipzig, capaciteit: 41.939) Dortmund (Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365)

(Signal Iduna Park, capaciteit: 81.365) Gelsenkirchen (Veltins Arena, capaciteit: 62.271)

(Veltins Arena, capaciteit: 62.271) Frankfurt (Deutsche Bank Park, capaciteit: 52.300)

Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024: Danny Makkelie enige Nederlander Danny Makkelie vertegenwoordigt Nederland bij de scheidsrechters op het EK 2024. Dat blijkt uit een lijst die dinsdag bekend is gemaakt door de UEFA.

Twee wedstrijden tegelijk

Waar de UEFA meestal de wedstrijden verspreid over de hele dag, worden de laatste groepswedstrijden van zondag 23 juni tot en met woensdag 26 juni gelijktijdig gespeeld. Dit om eventuele competitievervalsing tegen te gaan. Welke landen gaan er door? De nummers één en twee van elke groep, plus de vier beste nummers drie uit de zes groepen. Check de standen in alle groepen.

Waarom de laatste groepswedstrijden op het EK op dezelfde tijd worden gespeeld Het is weer even wennen na zoveel voetbal de afgelopen dagen. Vanaf zondag 23 juni is er geen enkele dag meer dat er drie EK-wedstrijden worden gespeeld. Wel twee en zelfs vier wedstrijden op een dag. Maar wat wel opvalt: veel wedstrijden beginnen tegelijkertijd.

Programma groepsfase EK 2024

21.00 uur: Engeland - Slovenië (groep C)

21.00 uur: Denemarken - Servië (groep C)



Woensdag 26 juni

18.00 uur: Slowakije - Roemenië (groep E)

18.00 uur: Oekraïne - België (groep E)



21.00 uur: Tsjechië - Turkije (groep F)

21.00 uur: Georgië - Portugal (groep F)

Nederland als nummer drie naar achtste finales, dit is nu de waarschijnlijke tegenstander Het Nederlands elftal is als nummer drie geëindigd in Groep D op het EK voetbal. Dat betekent dat de weg naar de achtste finales bekend is. Voorlopig is de groepswinnaar van Groep C de volgende tegenstander van Oranje.

Knock-outfase begint

Op 26 juni is de laatste speeldag van de groepsfase. Op 27 en 28 juni is er géén EK voetbal. Op zaterdag 29 juni gaat het EK weer verder met de knock-out-fase en dus de achtste finales.

Programma achtste finales

Zaterdag 29 juni

18.00 uur: Zwitserland - Italië (wedstrijd 38)

21.00 uur: Duitsland - tweede groep C (wedstrijd 37)



Zondag 30 juni

18.00 uur: Spanje - derde groep D/E/F (wedstrijd 40)

21.00 uur: eerste groep B - derde groep A/D/E/F (wedstrijd 39)



Maandag 1 juli

18.00 uur: Frankrijk - tweede groep E (wedstrijd 42)

21.00 uur: Portugal - derde groep A/B/C (wedstrijd 41)



Dinsdag 2 juli

18.00 uur: eerste groep E - derde groep A/B/C/D (wedstrijd 43)

21.00 uur: Oostenrijk - tweede groep F (wedstrijd 44)

Bekijk hier de mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale van het EK Met vier punten uit twee wedstrijden is het Nederlands elftal zeker van een plek in de knock-outfase van het EK voetbal. Voor die achtste finale zijn er nog een aantal verschillende tegenstanders mogelijk. Check hier alle mogelijke tegenstanders van Oranje.

Programma kwartfinales

Vrijdag 5 juli

18.00 uur: winnaar wedstrijd 39 - winnaar wedstrijd 37 (wedstrijd 45)

21.00 uur: winnaar wedstrijd 41 - winnaar wedstrijd 42 (wedstrijd 46)



Zaterdag 6 juli

18.00 uur: winnaar wedstrijd 40 - winnaar wedstrijd 38 (wedstrijd 48)

21.00 uur: winnaar wedstrijd 43 - winnaar wedstrijd 44 (wedstrijd 47)

Programma halve finales

Dinsdag 9 juli

21.00 uur: winnaar wedstrijd 45 - winnaar wedstrijd 46



Woensdag 10 juli

21.00 uur: winnaar wedstrijd 47- winnaar wedstrijd 48

Finale

Zondag 14 juli

21.00 uur: finale EK voetbal 2024

Geen strijd om plek drie

Er is geen wedstrijd om de derde plaats. De twee landen die in de halve finale verliezen, hoeven dus niet nog een keer tegen elkaar om te bepalen wie derde wordt.

EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie Tijdens het EK voetbal 2024 gelden regels om te bepalen hoe de groepsfase wordt opgemaakt. Zeker voor de liefhebbers die alleen rondom grote toernooien inhaken, is het goed om de regels even door te nemen. Bijvoorbeeld hoe en welke landen zich plaatsen voor de knock-outfase, lees je in dit artikel.

Uitslagen EK 2024

Eerste speelronde:

Duitsland - Schotland 5-1 (A)

Hongarije - Zwitserland 1-3 (A)

Spanje - Kroatië 3-0 (B)

Italië - Albanië 2-1 (B)

Polen - Nederland 1-2 (D)

Slovenië - Denemarken 1-1 (C)

Servië - Engeland 0-1 (C)

Roemenië - Oekraïne 3-0 (E)

België - Slowakije 0-1 (E)

Oostenrijk - Frankrijk 0-1 (D)

Turkije - Georgië 3-1 (F)

Portugal - Tsjechië 2-1 (F)



Tweede speelronde:

Kroatië - Albanië: 2-2 (B)

Duitsland - Hongarije: 2-0 (A)

Schotland - Zwitserland: 1-1 (A)

Slovenië - Servië: 1-1 (C)

Denemarken - Engeland: 1-1 (C)

Spanje - Italië: 1-0 (B)

Slowakije - Oekraïne: 1-2 (E)

Polen - Oostenrijk: 1-3 (D)

Nederland - Frankrijk: 0-0 (D)

Georgië - Tsjechië: 1-1 (F)

Turkije - Portugal: 0-3 (F)

België - Roemenië: 2-0 (E)



Derde speelronde:

Zwitserland - Duitsland 1-1 (A)

Schotland - Hongarije 0-1 (A)

Kroatië - Italië 1-1 (B)

Albanië - Spanje 0-1 (B)

Nederland - Oostenrijk 2-3 (D)

Frankrijk - Polen 1-1 (D)

