Programma play-offs Europees voetbal: vier clubs strijden om ticket voor Conference League

NEC, FC Utrecht, Sparta en Go Ahead Eagles gaan onderling uitvechten wie van hen het ene ticket voor Europees voetbal pakt. Over drie duels weten we wie de tweede voorronde van de Conference League mag betreden.

Normaal gesproken spelen de nummer 5, 6, 7 en 8 van de Eredivisie in de play-offs voor Europees voetbal tegen elkaar. Maar omdat Feyenoord als tweede eindigde en de beker heeft gewonnen, schuift alles één plek op. Nu spelen de nummers 6, 7, 8 en 9 om het laatste Europese ticket: eentje voor de tweede voorronde van de Conference League.

Nog maar één wedstrijd

Voor het eerst dit seizoen worden de play-offs om Europees voetbal nog maar over één duel gespeeld in plaats van thuis én uit. Dit om de belasting op de voetballers en de kalender te verminderen. Dat betekent dat de twee hoogstgeplaatste teams allebei een thuiswedstrijd hebben in de halve finales.

In de laatste speelronde veranderde er niets meer aan de volgorde, dus zijn de wedstrijden in de play-offs om Europees voetbal bekend. NEC en FC Utrecht spelen een thuiswedstrijd en NEC is is bij winst ook verzekerd van een thuisduel in de finale.

Programma play-offs Europees voetbal

23 mei, 18.45 uur: NEC - Go Ahead Eagles

23 mei, 21.00 uur: FC Utrecht - Sparta



26 mei, 18.00 uur: NEC/Go Ahead Eagles - FC Utrecht/Sparta