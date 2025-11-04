Een nieuw supertalent heeft zijn naam toegevoegd aan een indrukwekkend rijtje wereldsterren. Désiré Doué, de twintigjarige aanvaller van Paris Saint-Germain, is uitgeroepen tot winnaar van de Golden Boy Award – de prestigieuze prijs voor het grootste voetbaltalent van Europa. Daarmee schaart hij zich in een rij namen waarin ook Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland prijken.

De Golden Boy wordt jaarlijks uitgereikt door de Italiaanse krant Tuttosport aan de beste speler onder de 21 jaar die actief is op de Europese velden. De keuze wordt bepaald door een jury van vijftig sportjournalisten van toonaangevende kranten uit heel Europa. Dit jaar liet Doué onder meer Jorrel Hato (Chelsea), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona) en Kenan Yildiz (Juventus) achter zich.

De kroonprins van PSG

De jonge Fransman beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak in Parijs. Hij won met PSG de Champions League, de landstitel én de Franse beker, en was in alle competities goed voor dubbele cijfers aan goals en assists. In de Champions League-finale tegen Internazionale (5-0) was hij zelfs de grote man met twee doelpunten en een assist, een optreden dat zijn status als supertalent definitief bevestigde.

Voor Doué is de prijs de bekroning op een seizoen waarin hij van belofte uitgroeide tot vaste waarde bij PSG én het Franse nationale team. In Frankrijk wordt hij gezien als de natuurlijke opvolger van Kylian Mbappé, die de club in de zomer van 2024 verruilde voor Real Madrid. Zijn fluwelen techniek, explosieve versnelling en koelbloedigheid voor de goal doen denken aan de jonge Mbappé én zorgen voor hooggespannen verwachtingen richting de toekomst.

Geen hoofdprijs voor Hato

Voor Nederland zat er geen hoofdprijs in, al was Hato opnieuw genomineerd. De negentienjarige verdediger, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor Chelsea, stond voor het derde jaar op rij op de shortlist. In het verleden werd de Golden Boy Award twee keer gewonnen door een Nederlander: Rafael van der Vaart was in 2003 de allereerste winnaar en Matthijs de Ligt volgde hem in 2018 op.

Golden Boy moet voorlopig toekijken

De Golden Boy bestaat inmiddels ruim twintig jaar en geldt als een betrouwbare voorspeller van toekomstige supersterren. Van Messi tot Haaland: bijna alle winnaars groeiden uit tot internationale topspelers. Voor Doué kan de trofee dus het begin betekenen van een grootste carrière.

Toch kent zijn topjaar ook een schaduwzijde. Kort na zijn nominatie voor de Golden Boy Award raakte Doué opnieuw geblesseerd aan zijn dijbeen, tijdens het competitieduel met Lorient (1-1). Het is al de tweede keer dit seizoen dat hij uitvalt. Volgens Franse media is de blessure vergelijkbaar met die van ploeggenoot Ousmane Dembélé, die zeven weken aan de kant stond. PSG verwacht Doué pas eind dit jaar terug. Daarmee komt er voorlopig een abrupt pauzemoment in het sprookje van Europa’s grootste talent.

