PSG-trainer Luis Enrique kleedt zich na eindzege Champions League om en toont bijzonder shirt

Toptrainer Luis Enrique beleefde zaterdag een intens emotionele dag. De Spaanse trainer van Paris Saint-Germain won tegen Inter de Champions League (5-0). Hij droeg zijn overleden dochter Xana met zich mee. Op bijzondere wijze eerde hij het meisje, dat in 2019 overleed aan de gevolgen van botkanker.

Na het laatste fluitsignaal kon Enrique zijn emoties amper nog de baas. Hij dartelde over het veld, van speler naar speler, van knuffel naar high five. Ook trok hij het shirt uit dat hij gedurende de eindstrijd droeg, om het kledingstuk te vervangen door een ander zwart stuk textiel.

Dat was echter niet zomaar een shirt: daarop stond de naam van zijn dochter. Ook was er een tekening van Xana die met een vlag zwaait. Dat was een weergave van een echt gebeurd tafereel (zie hieronder).

Fundación Xana

Na het tragische overlijden van zijn dochter richtte Enrique, die ook als trainer van Barcelona de Champions League won, een stichting op: Fundación Xana. In de webshop van de stichting is een shirt te koop met dezelfde tekening als die op het shirt na de Champions League-finale.

De stichting omschrijft zijn missie zo: "We willen omvangrijke steun bieden aan kinderen en jonge mensen die worden getroffen door oncologische ziektes en andere serieuse aandoeningen." Zo wordt geld ingezameld waarmee patiënten en hun gezin in staat worden gesteld om vrij te nemen van werk, om zo de rust te krijgen om de situatie te verwerken en meer tijd samen te spenderen.

Gezegend

Ondanks dat zijn dochtertje veel te vroeg overleed, voelt Enrique zich gezegend. "Mijn dochter heeft negen prachtige jaren bij ons gewoond. We hebben duizend herinneringen aan haar. Video's, geweldige dingen." Hij is haar in al die jaren nooit vergeten. "Fysiek is ze er misschien niet meer, maar spiritueel gezien voel ik dat ze er is. We praten elke dag over haar en we lachen, omdat ik denkt dat Xana ons nog steeds ziet."

