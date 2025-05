PSG-trainer Luis Enrique wil overleden dochter (9) eren tijdens Champions League-finale

Luis Enrique, de trainer van Paris Saint-Germain, komt met een emotioneel gebaar tijdens de Champions League-finale zaterdagavond tegen Inter. Hij wil stilstaan bij zijn dochter, die op 9-jarige leeftijd overleed.

Het is de tweede keer in zijn carrière dat Enrique in de finale van de Champions League staat. De vorige keer won hij met Barcelona en dat vierde hij met dochter Xana. Zij overleed in 2019 aan de gevolgen van botkanker.

Ondanks het verdriet kijkt de coach positief terug op de tijd met Xana, zo vertelde hij eerder in een interview. "Mijn dochter heeft negen prachtige jaren bij ons gewoond. We hebben duizend herinneringen aan haar. Video's, geweldige dingen." Hij is haar in al die jaren nooit vergeten.

Eerbetoon

Ook tijdens de finale tegen Inter zal Enrique de liefde voor zijn dochter bij zich dragen. Hij wil een vlag in de grasmat plaatsen om haar te gedenken. "Fysiek is ze er misschien niet meer, maar spiritueel gezien voel ik dat ze er is. We praten elke dag over haar en we lachen, omdat ik denk dat Xana ons nog steeds ziet."

Kort na de dood van Xana ging de oud-speler van onder meer Real Madrid en FC Barcelona weer aan de slag als coach. Hij hervatte zijn werkzaamheden bij de Spaanse ploeg. Sinds 2023 is hij de eindverantwoordelijke bij Paris Saint-Germain.

PSG won in 1996 de UEFA Cup en sindsdien nog nooit de Champions League. De Franse ploeg stond één keer eerder in de finale in seizoen 2019-20.

