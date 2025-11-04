PSV staat voor een cruciaal duel in de Champions League tegen Olympiakos. Naast sportieve eer ligt er in Griekenland ook een enorme financiële beloning klaar. Een overwinning levert de ploeg van trainer Peter Bosz direct een extra bedrag van 2,1 miljoen euro op. Maar dat is slechts een deel van de mogelijke inkomsten die PSV dit seizoen kan vergaren in het miljardenbal.

Het Champions League-seizoen heeft voor de Eindhovenaren nu al een indrukwekkende financiële start opgeleverd. Alleen al de deelname aan het toernooi leverde een startpremie op van zo’n 38 miljoen euro, aangevuld met circa 9 miljoen euro aan inkomsten uit kaartverkoop.

Kleine vijftig miljoen euro is al binnen

PSV wist bovendien extra inkomsten te genereren door sportieve prestaties. Het gelijke spel tegen Bayer Leverkusen en de overwinning op Napoli leverden gezamenlijk 2,8 miljoen euro op. Daarmee heeft de club nu al een solide financiële basis van ruim 50 miljoen euro binnen, zelfs als er in de resterende groepsduels geen punten meer worden gepakt. Vorig seizoen werd maar liefst 72 miljoen euro binnen geharkt.

Positie in Champions League-stand

De financiële beloningen van de Champions League gaan verder dan alleen de premies per gewonnen wedstrijd. Op basis van de eindstand in de groepsfase ontvangen clubs een extra premie. Deze beloning varieert afhankelijk van de rangschikking van de club. Zo krijgt de laagst geklasseerde ploeg, de nummer 36, een premie van 275.000 euro, terwijl de nummer één maar liefst 9,9 miljoen euro ontvangt.

PSV staat momenteel achttiende in de Champions League-stand. Als de ploeg deze positie behoudt, levert dat een bonus van 5,2 miljoen euro op. Met een overwinning tegen Olympiakos kan PSV mogelijk stijgen in de ranglijst en daarmee nog meer centen binnen halen.

Kans op tussenronde

Naast de directe wedstrijdpremies en bonussen op basis van de eindstand, biedt het bereiken van de volgende fase in het toernooi nóg grotere financiële mogelijkheden. Als PSV erin slaagt te winnen van Olympiakos is de tussenronde van de Champions binnen handbereik, waarschijnlijk is er dan nog slechts één punt nodig in de komende vier duels. Dán wacht er opnieuw een flinke beloning van zo'n elf miljoen euro.

Lastig karwei in komende weken

Mocht PSV zich verder weten te plaatsen in het toernooi, dan liggen er nog extra bonussen in het verschiet. Het is echter afwachten hoe de ploeg presteert in de resterende wedstrijden tegen grootmachten Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München.

