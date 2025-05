PSV, Ajax en 21 andere teams: deze clubs zijn al zeker van de Champions League

Nog lang niet alle competities zijn in Europa ten einde, maar veel teams weten al op welke positie ze eindigen. Dat betekent ook dat veel Champions League-tickets al vergeven zijn. In dit artikel lees je wie zich naast PSV en Ajax hebben geplaatst voor het lucratieve toernooi.

Omdat Nederland twee directe CL-tickets heeft, plaatsen de nummers één en twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor de competitiefase van de Champions League. Het toernooi werd aan het begin van dit seizoen omgegooid, waardoor er in totaal 36 clubs meedoen en er meer wedstrijden worden gespeeld. PSV en Feyenoord deden dit seizoen mee en reikten tot de achtste finales.

Nu is het dus sowieso de beurt aan kampioen PSV en runner-up Ajax. Al kan in theorie Feyenoord er nog bij komen. Zij spelen deze zomer eerst voorrondes en kunnen daar plaatsing afdwingen. Daar slaagde FC Twente ongeveer een jaar geleden niet in.

Huldiging PSV: zo ziet het feest in Eindhoven er vandaag uit PSV is zondag landskampioen geworden door Sparta op de laatste speeldag met 3-1 te verslaan in Rotterdam. Daarmee hield het Ajax achter zich en kan het feest losbarsten in Eindhoven. Dit zijn de plannen rondom de huldiging in de stad op maandag

Deze clubs spelen sowieso Champions League

PSV en Ajax zijn niet de enige clubs die al zeker zijn van de Champions League. In totaal zijn er al 23 tickets vergeven. Het gaat om de volgende clubs: Liverpool, Arsenal (Engeland), FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal (Spanje), Napoli, Internazionale, Atalanta (Italië), Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund (Duitsland), Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco (Frankrijk), Sporting Lissabon (Portugal), Galatasaray (Turkije), Slavia Praag (Tsjechië) en Olympiakos (Griekenland).

Nog zes clubs plaatsen zich rechtstreeks voor het toernooi. Daarvan komen er liefst vier uit Engeland. In de Premier League strijden Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City en Nottingham Forest om de drie overgebleven tickets. Ook de Europa League-finale gaat tussen twee Engelse clubs: Manchester United en Tottenham Hotspur. De winnaar van die eindstrijd verdient niet alleen de beker, maar ook toegang tot de Champions League.

Peter Bosz op rapport: dit is het cijfer voor PSV-trainer na krankzinnig seizoen Het seizoen van Peter Bosz bij PSV kenmerkt zich door extreme pieken en diepe dalen. Als regerend landskampioen stonden ze voor een fikse uitdaging: de gevaren van onbewuste verslapping. Bosz waarschuwde meermaals, maar kreeg het niet voor elkaar. Uiteindelijk staat hij tóch met de landstitel in zijn handen. Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel blikt terug op het seizoen van de trainer van PSV.

In Italië vechten Juventus, Lazio SS en AS Roma in de Serie A om het resterende toegangsbewijs. Club Brugge en Union Saint-Gilloise doen dat in België. Zeven andere tickets worden vergeven in de voorrondes aan het begin van het volgende seizoen. Daar moet Feyenoord dus op hopen.

Schrik bij Heerenveen - Feyenoord: speler per brancard van het veld, wedstrijd tijdelijk gestaakt De openingsfase bij Heerenveen - Feyenoord werd opgeschrikt door een harde botsing. Keeper Andries Noppert kwam in contact met ploeggenoot Hristiyan Petrov en moest na een lange behandeling per brancard van het veld. Even later ging het ook op de tribune mis bij een fan van de thuisclub.

Finale Champions League

Uiteraard is het huidige Champions League-seizoen nog niet voorbij. Op zaterdag 31 mei spelen Paris Saint-Germain en Internazionale in Bayern München om de eindzege. Zij bepalen wie de opvolger wordt van Real Madrid.

Veelbesproken Nederlandse scheidsrechter krijgt hoofdrol van UEFA in Champions League-finale De Champions League-finale tussen Inter en PSG krijgt op 31 mei een extra Nederlands tintje. Buiten de spelers Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, kleurt ook de arbitrage oranje in de Allianz Arena. De UEFA heeft de absolute hoofdrol weggelegd voor een Roemeen, maar zijn assistenten zijn Nederlands.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.