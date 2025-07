We waren vorig seizoen al getuige van grote hervormingen in de Europese competities, maar er komen er volgend seizoen nog meer aan. De UEFA is van plan de loting voor het thuisvoordeel in de knock-outfase van de Champions League, Europa League en Conference League af te schaffen en dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse teams.

Waar voorheen werd geloot voor het thuisvoordeel in de knock-outfase, zal dat voortaan worden bepaald door de plaatsing in de groepsfase. Dit betekent dat de nummers één en twee in de groepsfase tot aan de finale de return thuis spelen.

De nummers drie en vier hebben thuisvoordeel in de achtste en kwartfinales, terwijl de nummers vijf tot en met acht dit voordeel alleen in de achtste finales hebben. Een interessante bijkomstigheid is dat als een underdog een team uit de top vier uitschakelt, het het thuisvoordeel van de tegenstander overneemt.

Eerlijker

Dit systeem zal vanaf volgend seizoen in alle drie de Europese clubcompetities worden toegepast, zo meldt de Franse nieuwszender RMS. De UEFA heeft hiermee de indruk dat deze beslissing meer dan eerlijk is en een licht voordeel geeft aan degenen die vanaf het begin goede resultaten hebben behaald.

PSV, Ajax en Feyenoord

De regelwijzigingen hebben dus ook gevolgen voor de Nederlandse clubs. Landskampioen PSV, Ajax, Feyenoord en bekerwinnaar Go Ahead Eagles zijn vooralsnog de vier teams die sowieso mee doen aan de hoofdfase van een die toernooien. FC Utrecht en AZ kunnen zich daar nog bij gaan voegen, maar dan moeten ze wel de voorrondes overleven.

Nieuwe opzet

Sinds afgelopen seizoen worden de Champions League, Europa League en Conference League op een andere manier gespeeld dan voorheen. Met deze hervorming probeert de UEFA deze nieuwe opzet te finetunen.

De traditionele groepsfases met vier teams per poule werden vervangen door één grote competitie met 36 teams. Elk team speelt 8 wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders, vier keer thuis en vier keer uit. Uiteindelijk bepaalt de ranglijst de top 8. De ploegen die op deze hoogste plekken zijn geëindigd, zijn automatisch gekwalificeerd voor de knock-outfase. De plaatsen 9 t/m 24 spelen een tussenronde, terwijl de nummers 25 t/m 36 direct zijn uitgeschakeld.

Ook degraderen naar een lager toernooi is niet meer mogelijk. Als je derde werd in de Champions League-groep kon je nog doorstromen naar de Europa League. Deze regeling is echter afgeschaft bij de nieuwe opzet.