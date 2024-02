PSV-coach Peter Bosz duidelijk over oude bekend bij Dortmund: 'Ik hoop dat hij niet speelt'

PSV neemt het dinsdag op tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Peter Bosz blikte maandagmiddag vooruit op de wedstrijd, waarin hij vooral van eigen kracht wil uitgaan.

Voor Peter Bosz is het een treffen met zijn oude werkgever waar hij een aantal maanden werkte. Een groot succes werd het niet en ook is het al een tijd geleden.

"Ik weet daar allemaal niet veel meer van", zei de trainer. Wat hij wel nog weet, zijn de kwaliteiten van Julian Brandt, waar hij later in zijn carrière mee werkte. "Ik heb fijn met hem samengewerkt, ik hoop dat hij niet speelt. Ik vind hem een erg fijne voetballer, maar nu stop ik, want straks stelt de trainer hem nog op ook."

Geen Heracles

De tegenstand van dinsdag zal wel van een ander kaliber zijn dan die van afgelopen vrijdag in het duel met Heracles, dat weet de Amerikaanse back Sergino Dest ook. "Tuurlijk, zulke wedstrijden zijn gewoon anders. Naar Champions League-wedstrijden kijk je net wat meer uit."

Dat antwoord was naar tevredenheid van Bosz. "Als ik mijn spelers nog moet uitleggen dat deze wedstrijden heel anders zijn, dan is er ook iets mis."

Dortmund is wat wisselvallig dit jaar, maar Bosz verwacht alsnog een zeer sterke tegenstander. "Het is aan ons de taak om weer met durf te spelen, zoals we dat altijd doen in eigen huis. Ook tegen Dortmund."

Fitheid selectie

PSV miste na de hervatting van de Eredivisie al de nodige spelers, Bosz gaf daar weer een update over. Guus Til speelt in ieder geval nog niet.

"Johan Bakayoko is ziek geweest, hij gaat zo meetrainen en dan zullen we zien of hij kan starten. Ik hoop en denk dat het allemaal wel mee valt. We groeien langzaam qua fitheid en ook qua spel toe naar ons hoogste niveau."

Johan Bakayoko. © Pro Shots Johan Bakayoko is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League.

Borussia Dortmund

"Op dit moment droom ik alleen nog maar over de wedstrijd van morgen en kijk ik nog niet verder", zei Bosz. Hij durft absoluut nog niet verder te kijken dan Dortmund, om zo zijn focus te houden. Die zal hij nodig hebben ook, want hij verwacht een zware partij.

"Zij staan in de achtste finales en zijn eerste geworden in de poule, dat word je niet zomaar. Het is wel wisselvallig, ze staan vierde in de Bundesliga en een club als Dortmund hoort wel hoger te staan. Maar het is geen slecht elftal. Het is niet alleen een counterploeg, het is ook een ploeg die goed positiespel kan spelen. Het ligt eraan waar wij ze naartoe dwingen."

Plannetje van Dest

Dest heeft in zijn vrije tijd toch wel wat van Dortmund bekeken en gaf aan dat hij goed heeft gekeken naar zijn directe tegenstanders. "Ik kijk op een andere manier naar wedstrijden. Ik denk dat je moet kijken naar de poule waar zij uit komen, dan zegt dat wel veel. Ik kijk naar individuele spelers rond mijn positie, hoe ik tegen hun zou kunnen spelen. Het plannetje van mij ga ik niet vertellen natuurlijk, die houd ik nog even in de zak."

Sergino Dest op de persconferentie. © ANP

Donyell Malen

Eén van die spelers kan Donyell Malen worden, of hij direct zal spelen is nog niet duidelijk maar dan komt hij wel een bekende tegen. "Ik ken Donyell van vroeger, ik ken hem uit de Ajax-tijd en heb ook tegen hem gespeeld toen hij al bij PSV zat. Hij is snel, vaardig en heeft een goede balbehandeling dus dat wordt zeker geen makkelijke tegenstander."