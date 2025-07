Het hing al even in de lucht, maar kan ondertusen bevestigd worden: Alassane Pléa is PSV'er. De speler komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent voor twee jaar in Eindhoven. Hij zal voorlopig wel Ricardo Pepi voor zich moeten dulden, want die heeft net nummer 9 gekregen van PSV. Voorheen droeg Luuk de Jong dat shirt.

De aanvoerder van PSV vorig jaar heeft nog altijd geen keuze gemaakt over zijn toekomst. Eerst zou hij na vorig seizoen duidelijkheid bieden, toen werd het eind juni en ondertussen is er nog altijd geen duidelijkheid. Dat zorgde ervoor dat PSV verder moest zoeken, want twee spitsen was wel een vereiste voor Peter Bosz.

Pepi

Nu Ricardo Pepi weer terug van weg is na zijn blessure is de eerste positie dus al ingevuld. Hij kreeg nota bene nummer 9 uitgereikt van Earnest Stewart. Nu is de tweede spits dus ook al in aantocht: Fransman Alassane Pléa is onderweg naar Duitsland om per direct aan te sluiten bij PSV.

Pléa is 32 jaar oud en speelde de laatste jaren in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach, daarvoor speelde hij in Frankrijk bij OGC Nice. De spits tekent voor twee jaar in Eindhoven waar hij hoopt toch ook zijn doelpuntjes mee te pikken. In Duitsland was hij goed voor 68 doelpunten in 236 wedstrijden. Na Nick Olij, Yarek Gasiorowski, Ruben van Bommel, Matej Kovar en Kiliann Sildillia is hij de zesde aanwinst van PSV dit seizoen.

Luuk de Jong

Is daarmee de deur dan helemaal dicht voor De Jong bij PSV? Nee, hoor. Dat is zeker niet zo. Peter Bosz heeft hem nog altijd graag erbij, ook omdat hij vindt dat De Jong een totaal andere spits is dan Pepi en Pléa. Daarmee zou De Jong, buiten zijn ervaring en aanvoerderschap, nog altijd een wenselijke versterking zijn.

