PSV heeft overwinning tegen Borussia Dortmund nodig om in de race te blijven voor WK clubs

PSV speelt woensdagavond tegen Borussia Dortmund om een plaats in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz speelde in Eindhoven met 1-1 gelijk tegen de Duitsers en dus wacht een lastige opgave in Dortmund. Niet alleen staat er een plaats in de volgende ronde op het spel, maar ook is PSV bij een overwinning nog altijd in de race om het WK voor clubs te halen van volgend jaar.

Het is wel nog een lange weg voor PSV om het WK voor clubs te halen, want een plekje bij de laatste acht in de Champions League is niet voldoende. Het zal daarvoor voor een ongekende senstatie moeten zorgen door het toernooi te winnen. Dat is natuurlijk geen makkelijke opgave aangezien clubs als Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain nog altijd in het toernooi zitten.

Mocht PSV er toch in slagen dan zou dat een mooie bonus voor de Eindhovenaren zijn. Uiteraard levert het winnen van de Champions League al een bak met geld op, maar meedoen aan het WK zou naar verluidt een bedrag van rond de vijftig miljoen opleveren.

Twaalf clubs uit Europa

Het WK voor clubs was jarenlang een klein toernooi tussen de kampioenen van elk continent, maar vanaf volgend jaar gaat de opzet op de schop. Het toernooi wordt in de zomer van 2025 georganiseerd en er doen in totaal 32 teams mee. Europa mag twaalf clubs sturen. De vier winnaars van de Champions League van de voorgaande drie seizoenen en de huidige jaargang doen mee. Ook de acht clubs die in die jaren het beste gepresteerd hebben in dat toernooi.

Elk land mag maximaal twee clubs afvaardigen. De enige uitzondering hierop is dat de winnaars van het miljardenbal altijd meedoen. Als er dus vier verschillende clubs uit hetzelfde land in achtereenvolgende jaren de 'cup met de grote oren' winnen, mogen ze dus alle vier meedoen.

Aantal clubs al zeker

Chelsea, Real Madrid en Manchester City zijn al zeker van deelname doordat zij de Champions League hebben gewonnen. Ook de winnaar van dit seizoen plaatst zich. Als Real of City opnieuw het toernooi wint, dan gaan er negen clubs via de ranking naar het WK.

Naast de drie winnaars zijn ook Bayern München, PSG, Inter, Porto, Borussia Dortmund en Benfica zeker van deelname. Dat betekent dat er nog drie plekken over zijn. Het is al duidelijk dat Spanje en Italië allebei een ticket binnen gaan halen. Atlético Madrid heeft een grote voorsprong op Barcelona om de tweede Spaanse ploeg te worden. Juventus vecht nog met Napoli om een plekje.

Het laatste ticket is nu in handen van Salzburg, maar zij kunnen het nog kwijtraken als Arsenal óf PSV de Champions League wint. PSV kan de Oostenrijkers op punten nooit meer voorbij, maar krijgen voorrang als ze het toernooi winnen.