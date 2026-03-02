PSV is hard op weg naar een historisch Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz ligt op koers voor de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Daarbij kreeg de Eindhovense club hulp: Feyenoord ging onderuit tegen FC Twente. Sportnieuws.nl zet op een rij op welke moment PSV zich daadwerkelijk tot kampioen kan kronen.

Kijkend naar de verliespunten is Feyenoord de naaste belager van PSV. De voorsprong bedraagt zeventien punten. Aanvankelijk konden de Eindhovenaren op 11 april tegen Sparta Rotterdam al kampioen worden, maar door de nederlaag van Feyenoord is dat scenario van de baan. Het zorgt ervoor dat de titel een week eerder kan worden veiliggesteld, waardoor een recordkampioenschap op dit moment binnen handbereik is.

Kampioenswedstrijd PSV

PSV komt in die speelronde op zaterdag 4 april in het eigen Philips Stadion tegen FC Utrecht in actie. Alleen, door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs niet uitgesloten dat de Eindhovenaren al vóór dat duel niet meer ingehaald kunnen worden.

Als PSV de komende drie wedstrijden wint en Feyenoord op 22 maart in De Kuip punten verspeelt tegen Ajax, kan de titel diezelfde dag al worden beslist. In dat scenario kroont PSV zich tot kampioen in de uitwedstrijd tegen Telstar.

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie.

Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.

Vroegste Eredivisie-kampioenen:

Club Datum Speelronde PSV 8 april 1978 Speelronde 31 PSV 9 april 2006 Speelronde 32 Ajax 11 april 1998 Speelronde 29 PSV 15 april 2018 Speelronde 31 PSV 18 april 2015 Speelronde 31 AZ 19 april 2009 Speelronde 31

