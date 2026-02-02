PSV is hard op weg naar een historisch Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz jaagt op de vroegste landstitel ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Na de overtuigende 3-0 zege in de topper tegen Feyenoord bedraagt de voorsprong op de Rotterdammers liefst 17 punten. Sportnieuws.nl geeft een overzicht wanneer PSV daadwerkelijk kampioen kan worden.

Gekeken naar verliespunten is NEC de dichtstbijzijnde achtervolger van PSV. Als de Nijmegenaren op woensdag 11 februari de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht winnen, bedraagt het verschil nog altijd vijftien punten. PSV en NEC treffen elkaar op zaterdag 14 maart in het Philips Stadion. Bij een Eindhovense overwinning wordt de marge dusdanig groot dat de titel in speelronde 29 een feit kan zijn.

Kampioenswedstrijd PSV

PSV komt in die speelronde op zaterdag 4 april in eigen stadion in actie tegen FC Utrecht. Door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs niet uitgesloten dat de Eindhovenaren al vóór dat duel niet meer ingehaald kunnen worden. In dat scenario kan de titel al twee weken eerder worden veiliggesteld, op bezoek bij Telstar (22 maart).

Vroegste kampioenschap ooit

Niet alleen het kampioenschap ligt binnen handbereik, ook een plaats in de geschiedenisboeken is in zicht. PSV heeft het record voor de vroegste landstitel op datum al in bezit en kan dat record mogelijk aanscherpen. In 1978 stelde PSV de titel veilig op 8 april na een 3-1 overwinning op FC Twente. Geen enkele club was ooit eerder kampioen in de Eredivisie. Met de huidige voorsprong en dominantie heeft PSV nu opnieuw de kans om dat historische moment te overtreffen.

Naast de titelstrijd lonkt er voor PSV nog een bijzondere prestatie. Het record voor het vroegst behaalde kampioenschap op basis van speelrondes is nog altijd in handen van AZ. De club uit Alkmaar stelde in 1981 de landstitel al veilig in speelronde 28, een unicum in de Eredivisiegeschiedenis dat tot op heden overeind is gebleven.

Vroegste Eredivisie-kampioenen:

Club Datum Speelronde PSV 8 april 1978 Speelronde 31 PSV 9 april 2006 Speelronde 32 Ajax 11 april 1998 Speelronde 29 PSV 15 april 2018 Speelronde 31 PSV 18 april 2015 Speelronde 31 AZ 19 april 2009 Speelronde 31

