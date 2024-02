PSV krabbelt op na flater Walter Benitez, Luuk de Jong scoort erop los in Zwolle

PSV begon zaterdagavond om 20.00 uur met Isaac Babadi in de basis aan het uitduel met PEC Zwolle. De 18-jarige middenvelder neemt de plek over van Ismael Saibar, die afwezig is. Ook is André Ramalho terug in de ploeg.

In de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund voerde trainer Peter Bosz nog een tactische wisseling in. Jerdy Schouten startte als centrale verdediger waardoor er een plekje vrij kwam op het middenveld voor Malik Tillman. Schouten start net als Joey Veerman 'gewoon' weer op het middenveld. De geblesseerde Armel Bella-Kotchap keert terug op de bank.

Het contract van Babadi loopt komende zomer af, dus is er een kans dat het talent alweer vertrekt. Feyenoord zou de beste papieren hebben om hem binnen te lijven. Babadi stond bij de eerste twee wedstrijden van dit seizoen ook al in de basis, maar werd toen tweemaal in de rust gewisseld. In de rest van het seizoen moest hij genoegen nemen met invalbeurten.

PSV kreeg al snel de nodige kansen, maar het duurde tot de 29ste minuut voor de Eindhovenaren op voorsprong kwamen. Johan Bakayoko kopte een voorzet van Sergino Dest binnen. Daarmee kwam er voor de Belg een einde aan vijf duels zonder doelpunt of assist. Die minuten later kopte Luuk de Jong een corner van Joey Veerman achter doelman Jasper Schendelaar: 0-2.

Het leek een simpele avond voor PSV te gaan worden in Zwolle. Doelman Walter Benitez verkeek zich vijf minuten voor rust echter volledig op een schot van Eliano Reijnders. De Argentijn dook naar de hoek en leek de bal eenvoudig te kunnen stoppen. De bal hobbelde echter zo het doel in. Tot verbijstering van Benitez.

PEC Zwolle met de aansluitingstreffer: 1-2



Vijf minuten na rust herstelde PSV de orde weer. Gestuntel achterin bij Zwolle zorgde ervoor dat De Jong de bal van dichtbij in een leeg doel kon werken: 1-3 en doelpunten nummer 21 voor de spits. Even later liet ook Bakayoko, uit een assist van De Jong, zijn tweede treffer van de avond aantekenen: 1-4.

Twintig minuten voor tijd was de hattrick van De Jong een feit. Een voorzet van Lozano schoot de topscorer van de eredivisie overtuigend binnen. Zijn 22ste van het seizoen betekende de 1-5 op het scorebord. De spits was nog maar amper gewisseld of Sam Kersten tekende met een eigen doelpunten voor de 1-6.