PSV was geen schim van zichzelf in de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United en dat is ook de Engelse media opgevallen. De Eindhovenaren kwamen met veel zelfvertrouwen naar Engeland, maar gingen met 3-0 hard af tegen de Premier League-ploeg. De media zijn niet mals voor de Nederlandse topclub.

Vooral Daily Mail legt PSV langs een pijnlijke meetlat. "Premier League-ploegen zijn gewoon té goed in de Champions League. PSV kwam met allemaal praatjes deze kant op, als een van de beste in-vorm teams van Europa, maar Newcastle United heeft het lastiger gehad tegen gepromoveerde clubs Sunderland, Burnley en Leeds United in de afgelopen maand", schrijft het tabloid. Toch is het in het uitdelen van de cijfers nog mild. Alleen Matej Kovar, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine krijgen een onvoldoende.

'Dat was het beste wat ze konden doen'

Ook The Sun had meer verwacht van PSV. "Trainer Peter Bosz had beloofd om hier aan te komen vallen, maar het beste wat ze konden doen was een tamme poging recht op keeper Nick Pope af", zag de andere grote tabloid. "Het was een makkelijke avond voor de keeper van Newcastle United en de bezoekers maakten het alleen maar makkelijker toen ze Newcastle ook de derde treffer cadeau gaven." Het enige smetje op de overtuigende zege was volgens de Britse media de blessure van middenvelder Bruno Guimaraes.

Blunders PSV

De nederlaag heeft PSV volledig aan zichzelf te wijten. Keeper Kovar, verdediger Gasiorowski en balverlies op het middenveld zorgden voor de drie goals die Newcastle United maakte tegen Bosz en zijn team. PSV wacht nu een bijna onmogelijke opgave om tegen Bayern München overeind te blijven en zich te plaatsen voor de tussenronde. Newcastle vecht met titelverdediger PSG een rechtstreeks duel uit voor een plekje in de top-acht en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales.

