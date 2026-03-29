Luc Nilis staat in Nederland bekend als heuse PSV-legende. Helaas belandde de Belg in de jaren na zijn carrière als profvoetballer in een neerwaartse spiraal. Gelukkig heeft hij nu weer rust gevonden, zo geeft Nilis aan in een interview met Het Laatste Nieuws.

Nilis heeft zelf vaker verteld dat hij na zijn voetbalcarrière in de problemen kwam door een gokverslaving. Door zijn zware blessure en het plotselinge einde van zijn loopbaan vielen de spanning, vaste structuur en adrenalinekick van het voetbal weg. In interviews zei hij dat hij dat gevoel daarna ging zoeken in gokken, met nare gevolgen. Volgens Nilis was dat een periode waarin de verslaving steeds meer invloed kreeg op zijn gedrag en keuzes.

Later vertelde Nilis daar ook opener over. Zo sprak hij onder meer over de gevolgen voor zijn privéleven en over hoe hij zich terugvocht. In recente berichten werd duidelijk dat hij hulp heeft gezocht en inmiddels al een paar jaar gokvrij is.

Rust en stabiliteit

Dat het inmiddels weer goed gaat met Nilis blijkt uit een interview met Het Laatste Nieuws dat op vrijdag werd gepubliceerd. De 59-jarige Belg is tegenwoordig spitsentrainer bij Patro Eisden, dat uitkomt in het twee niveau van België. Nilis geeft aan weer rust en stabiliteit te hebben gevonden.

" Ik word nog steeds enthousiast van het spelletje. Ik ben voetbal nooit moe. Als spitsentrainer bij Patro kan ik enorme voldoening hebben als ik mijn aanvallers in een wedstrijd dingen zie doen die ik hen meegaf op training of tijdens een video-analyse", zo stak hij af.

Nilis kon zich geen dag heugen dat hij tijdens zijn carrière als profvoetballer met tegenzin op het veld stond. " Daarom was de klap ook zo groot toen de dokters na mijn beenbreuk in 2000 vertelden dat ik nooit meer zou voetballen. Ik was daar niet klaar voor. Ik moest van de ene dag op de andere alles wat ik zo graag deed, afgeven. Geen enkel mens kan zoiets op korte termijn verwerken, denk ik."

Enthousiasme

Of hij ooit nog het enthousiasme heeft teruggevonden dat hij tijdens zijn loopbaan voelde? " Neen... Jawel, in het gokken, helaas. Ik golf wel graag en veel, maar da’s niet te vergelijken met het gevoel om een belangrijke goal te maken."

Toch heeft hij ergens nog veel plezier in. "Misschien vind ik nog wel het meeste plezier in de rust en in de stabiliteit die ik sinds zes jaar heb gevonden — sinds ik ben genezen van mijn verslaving."

Daarnaast wordt hij ook nog eens heel blij van zijn familie. " Ik geniet nu volop van mijn drie kinderen en drie kleinkinderen. Het oudste kleinkind, Mathis, is 5, en die voetbalt bij KFC Helson Helchteren. Zondag ben ik gaan kijken naar hem — van zulke dingen word ik enthousiast."

Welk cijfer Nilis zijn leven op dit moment geeft? " Een 10. Vandaag ben ik weer perfect gelukkig — sportief en privé. Dit leven mag zo blijven duren. Elke ochtend rij ik met zin naar de training. Mijn relatie met Stijn (Stijn Stijnen, de coach van Patro Eisden, red.) is heel close — we zijn zelfs samen op vakantie geweest.

Nilis bij PSV

Nilis speelde bij PSV in de jaren negentig en aan het begin van de jaren 2000. Hij stond bekend om zijn techniek, mooie doelpunten en slimme spel. Samen met onder anderen Ruud van Nistelrooij vormde hij een sterk duo. In zijn tijd bij PSV won hij meerdere prijzen en door zijn klasse en manier van voetballen heeft hij in Eindhoven nog altijd een bijzondere status.