PSV-icoon Luuk de Jong heeft een bijzonder afscheid gekregen in het Philips Stadion. De 35-jarige spits vertrok afgelopen zomer naar FC Porto, maar blijft voor altijd een speciale plek houden in het hart van elke PSV'er. Hij wordt in ieder geval voor altijd geëerd met een persruimte, vernoemd naar Luuk de Jong.

De Jong heeft zaterdagavond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van PSV, de club waar hij in acht seizoenen maar liefst vijf landstitels wist te veroveren. Geen verrassing, want met 186 doelpunten in 338 wedstrijden leverde de spits een enorme bijdrage. Dankzij een doelpunt van De Jong werd ook vorig seizoen de titel op de laatste speeldag veiliggesteld.

Kippenvelmoment voor De Jong

Kort voor de aftrap ontving De Jong een bijzondere eer: een eigen tegel in de Walk of Fame van het Philips Stadion. Hoewel deze normaal gesproken alleen is weggelegd voor spelers die hun carrière hebben beëindigd, maakte PSV voor de clubicoon een uitzondering. Samen met zijn zoontjes Cody en Finn onthulde de spits van FC Porto de eretegel zelf.

Daarna vulde het stadion zich met het vertrouwde lied: "Ik spring voor Luuk, jij springt voor Luuk, wij springen allemaal voor Luuk, Luuk, Luuk." Onder een ovationeel applaus en luid gezang maakte de voormalig international een ereronde door het Philips Stadion dat altijd een speciale plek in zijn hart zal behouden.

Persruimte omgetoverd

Als grote verrassing voor De Jong werd de persruimte omgetoverd van de Ronaldo-zaal naar de Luuk de Jong-zaal. Vlak voor de aftrap van het duel tegen Go Ahead Eagles kreeg de clublegende voor het eerst de grote portretten in de persruimte te zien. Daarmee lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat De Jong in een nog onbekende rol terugkeert bij de club.

Transfer naar FC Porto

De Jong liet de afgelopen jaren regelmatig weten dat hij zijn carrière zou afsluiten bij PSV of nog één keer zou kiezen voor een mooi avontuur. Na een hectische transferzomer werd het uiteindelijk dat laatste. Uit de recente PSV-documentaire kwam bovendien naar voren dat de clubleiding alles op alles heeft gezet om De Jong te behouden, maar de spits koos er toch voor om samen met zijn gezin een nieuw avontuur aan te gaan. Dat avontuur leidde uiteindelijk naar het prachtige Porto.

De carrière van de geboren Zwitser is allesbehalve voorbij, dat staat buiten kijf. De oud-spits van De Graafschap, FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla, FC Barcelona én PSV is herstellende van een zware knieblessure, die hij opliep in zijn eerste weken bij de Portugese topclub. Tóch wil hij in ieder geval nog één prachtig hoofdstuk aan zijn rijke voetballoopbaan toevoegen.

