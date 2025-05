PSV-smaakmaker Noa Lang deelt verterende beelden met kinderen, én heeft duidelijke boodschap

De vlag hing er een dikke maand geleden heel anders bij in Eindhoven, toen Ajax met 2-0 won in het Philips Stadion en op negen punten van PSV kwam. Nu is alles anders, nadat de Amsterdammers liefst vier wedstrijden op rij punten verloren.

Het is zondagmiddag de 99ste minuut wanneer PSV'er Noa Lang de winnende binnen tikt op bezoek bij Feyenoord (2-3). Nu terugkijkend blijkt dat een hele belangrijke goal te zijn geweest. Drie dagen later wonnen de Eindhovenaren zoals verwacht ruim van Heracles Almelo (4-1), terwijl concurrent Ajax - eveneens in de 99ste minuut - opnieuw punten verspeelde (2-2 tegen FC Groningen). "Had ik al verwacht", vertelde Lang na afloop.

Het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit, plots is al het chagrijn verdwenen bij PSV Dit Eredivisie-seizoen gaat zonder twijfel de geschiedenisboeken in als een van de meest bizarre ooit. Woensdag was typerend voor de titelstrijd tussen PSV en Ajax: onwaarschijnlijke wendingen en pure emotie. Waar chagrijn en onzekerheid na de winterstop overheersten bij de Eindhovenaren, is daar nu niets meer van te merken. Dankzij een ongekende avond werd de koppositie plots overgenomen en lijkt alles samen te komen op het juiste moment.

Noa Lang heeft duidelijke boodschap

Lang verdient zowaar een standbeeld voor zijn twee goals tegen Feyenoord, maar de buitenspeler zelf wil zich nog niet al te rijk rekenen. "Mooi. Maar we zijn er nog niet, dus...", sprak hij terwijl hij gefilmd werd op het veld door iemand van het mediateam van PSV. "Zondag moeten we winnen. We hebben alle in eigen hand, dus dat is wel mooi. Maar we zijn er nog niet. Nog één keer alles geven!"

Op zijn eigen Instagram herhaalde Lang die woorden, waarbij het voorbeeld van de overleden basketballegende Kobe Bryant gebruikte. De PSV'er liet een fragment zien uit de NBA Finals van 2009, toen Bryant en de Lakers met 2-0 voorkwamen in de best-of-sevenserie. "Job's not finished", sprak de Amerikaan destijds, oftewel: "De klus is nog niet geklaard." Uiteindelijk won LA Lakers met 4-1. Lang zal hopen op eenzelfde uitkomst met PSV, want dan is hij voor het tweede jaar op rij kampioen.

Verterende beelden

De PSV'er deelde verder ook hartverwarmende beelden van zijn kinderen, die op het van van het Philips Stadion met een bal speelden. Lang heeft twee kinderen: Navy en Ryver. Ook deelde de linksbuiten een foto waarop hij op zijn rug te zien is, met op ieder arm een kind. 'Matchpoint', schreef hij bij zijn post op Instagram.

De tweede slide is de fameuze speech van Kobe Bryant:

PSV gaat zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam, dat nog speelt om de play-offs voor Europees voetbal. Ajax neemt het in eigen huis op tegen FC Twente, dat alleen nog kans maakt op het thuisvoordeel in diezelfde play-offs.

'Dit is het meest krankzinnige Eredivisie-seizoen ooit' Het was een krankzinnige dag voor PSV in het Philips Stadion en dat kwam voornamelijk door het dure puntenverlies van Ajax bij FC Groningen. PSV'ers Luuk de Jong en Peter Bosz spraken van een 'ongekende avond'. Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink blikt terug op de bizarre ontwikkelingen die de titelstrijd volledig op zijn kop zette.

