PSV-aanvaller Ivan Perisic maakte op slag voor rust gelijk tegen sc Heerenveen, maar vlak daarvoor volgde wel een heel opmerkelijk moment. De 37-jarige routinier ging kortstondig de discussie aan met een ballenjongen in het Philips Stadion.

PSV leverde een zeer matige vertoning in de eerste helft tegen sc Heerenveen, maar mocht Perisic in de slotfase van de eerste helft bedanken voor de gelijkmaker. De Kroatische aanvaller zag een voorzet op Ismael Saibari in het doel vallen, waardoor hij de bevrijdende gelijkmaker op zijn naam zag komen. Daarna volgde echter het opmerkelijke moment.

Discussie met ballenjongen

Vlak voor het doelpunt wilde Perisic de bal zo snel mogelijk weer in het spel brengen, maar volgens de linksbuiten liet de ballenjongen hem daarbij in de steek. Daardoor moest Perisic de bal zelf oprapen, waarna hij alsnog de gelijkmaker binnenschoot. In plaats van zijn dolle vreugde te tonen, richtte hij zich tot de ballenjongen en maande hij hem aan om het een volgende keer sneller te doen.

Hij reageerde zelfs zo geïrriteerd dat Heerenveen-trainer Robin Veldman hem tot bedaren moest brengen en met een hand op zijn schouder na het rustsignaal meenam richting de catacomben. Perišić leek daarbij even niet te weten dat de KNVB sinds het seizoen 2025/2026 nieuwe regels hanteert in het Nederlandse voetbal.

Ballenjongens en -meisjes mogen de bal bij inworpen en hoekschoppen niet langer rechtstreeks aan spelers overhandigen. Spelers moeten de bal zelf van de pionnetjes langs het veld pakken om het spel te hervatten, met uitzondering van doeltrappen.

Perisic wéér in opspraak

Perisic komt daarbij opnieuw in opspraak, want afgelopen weekend tegen FC Volendam zorgde hij ook al voor een opmerkelijk moment. Nadat Joey Veerman hem corrigeerde na een onmogelijke poging, richtte hij zijn ongenoegen richting de Volendammer. Volgens Peter Bosz en Veerman was het een normale discussie, maar ditmaal komt Perisic dus opnieuw slecht in de schijnwerpers.

