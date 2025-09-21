Vanmiddag staat de eerste Topper van het seizoen op het programma. Vorig jaar tweemaal een sensationele pot met grote gevolgen. Dit jaar staan beide ploegen er totaal anders voor, misschien wel slechter dan vorig jaar. Na twee doffe dreunen in Europa is het vooral een duel van wederopstanding. Een geweldig affiche in Nederland, maar een potje van niets Europees gezien.

Waar vorig jaar alles goed liep voor Ajax in de strijd tegen PSV, is dat dit jaar nog maar de vraag. Ajax won vorig jaar tweemaal en zorgde daarvoor beide keren voor een grote voorsprong op de Eindhovenaren in de race om het kampioenschap, dat alsnog door PSV werd gepakt.

Krachtverhouding

PSV was vorig jaar de club met meer kwaliteit, en dat lijkt dit jaar weer zo te zijn. De grote smaakmakers zijn weg, er zijn nieuwe voor teruggekomen maar die moeten hun weg nog enigszins vinden bij PSV. Daarbij hebben ze ook te maken met de nodige blessures.

Daar heeft Ajax minder last van, maar daar zijn weer andere problemen. Het team is nog in ontwikkeling, spelers moeten nog ingepast worden waardoor Heitinga voorlopig alle miljoenenaanwinsten nog op de bank laat zitten. "Zij gaan hun bijdrage nog wel hebben", zei hij daarover op de persconferentie.

Historisch gezien

Hoewel beide teams zoekende zijn en in de Eredivisie ook al de nodige mindere wedstrijden toonden, is het in Nederland bij uitstek een wedstrijd tussen twee van de beste ploegen uit de Eredivisie. Heitinga blikte vrijdag terug op de Toppers die hij speelde. "Ik kan me herinneren dat het altijd mooie ervaringen waren. Zeker de periode dat Mark van Bommel daar speelde. Je moest daar je mannetje staan en je duels winnen."

De vergelijking met die periode is treffend. Toen waren beide ploegen ook groots in de Champions League en speelden er talenten die een grootse toekomst voor zich hadden. Nota bene Heitinga en Van Bommel hebben later nog in de WK-finale gestaan in 2010. Zo'n perspectief hebben spelers van beide ploegen nu niet zo gauw. Op Ivan Perisic na, die dat ook al eens meemaakte.

Pijnlijke conclusie

Het is nog vroeg in het seizoen, maar het zou mooi zijn als het karakter van dit duel een Europees aanzien krijgt. Dat vanmiddag beide ploegen elkaar tot een hoger niveau stuwen, zoals het hoort in echte topwedstrijden. Op voorhand zijn het twee zoekende teams die Europees pijnlijk onderuit zijn gegaan. Tijd om elkaar op te richten, tot hogere hoogtes.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.