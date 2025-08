De Johan Cruijff Schaal betekent traditiegetrouw de start van het Nederlandse voetbalseizoen. Bij deze nieuwe start horen ook wat nieuwe regels die sinds 1 juli zijn in gegaan. Bij het EK voor vrouwen gingen de regels al in, maar nu moeten dus ook de Eredivisie-clubs rekening ermee houden. Sportnieuws.nl vroeg PSV-trainer Peter Bosz naar zijn bevindingen over de spelregels.

PSV is de eerste ploeg die met de nieuwe regels in een officieel duel in Nederland met de nieuwe regels aan de slag gaat. De voornaamste nieuwe regel die opvalt is er één voor de keepers. Doelmannen mogen de bal nog maar 8 seconden vasthouden, dat wordt afgeteld door de scheidsrechter. Duurt dit te lang, dan krijgt de tegenstander een corner.

Nieuwe spelregels

In verschillende oefenwedstrijden is dit al voorgekomen. Maar oud-scheidsrechter Mario van der Ende twijfelt hoe lang deze regel aangehouden gaat worden, zei hij eerder in gesprek met Sportnieuws.nl. Peter Bosz heeft wel vertrouwen in de regel. "Ik ben druk bezig om te kijken hoe we daar ons voordeel mee kunnen doen", zegt hij in gepsrek met deze site op het eerder gehouden trainingskamp. "De besprekingen hier gaan juist over dat soort zaken", geeft hij eerlijk toe.

Wel heeft hij dezelfde angst als Van der Ende: "Vaak is het zo met veranderende regels dat in het begin wordt er enorm gehaald, en langzaam ebt het weg. En voordat je het weet staan ze weer 30 seconden met de hand. Ik denk voor ons als PSV-zijnde, zeker in Nederland, is dat heel gunstig." Hij legt nog verder uit waarom: "Een heleboel tegenstanders willen juist zo lang mogelijk rekken. De keepers gaan vaak nog op de grond liggen, enzo. Dat kan dan niet meer."

Zuivere speeltijd

Zou Bosz zelf op de stoel van de spelregelcommissie zitten, dan is er één ding waar hij absoluut iets aan zou veranderen: "Zuivere speeltijd", zegt hij resoluut. "Ik ben het wat dat betreft met Marco van Basten eens die daar al jaren voor pleit. Dan wordt het echt interessant." Verder vindt hij dat de regel dat er niet gesproken mag worden tegen de scheidsrechter wat strakker gehandhaafd mag worden.

Hij vindt dat er wat meer naar andere sporten gekeken mag worden, hockey bijvoorbeeld. "Daar zijn door de jaren heen veel regels aangepast en die zijn het spel ten goede gekomen", legt hij uit. Graag zou hij ook zien dat niemand meer de bal trapt als er gefloten is voor een vrije trap. Nu wordt de bal nog weleens tien keer overgegooid voordat het spel hervat wordt.

Spel vertragen

Zelf is PSV daar ook schuldig aan. "In het voetbal is dat zó ingeburgerd. Zolang er nog geen maatregelen tegen zijn, dan doe je dat. Want het is gevaarlijk als de tegenstander direct de bal kan spelen. Maar wat nou als de regel wordt, dat als jij voor de bal gaat staan de vrije trap voor de tegenstander 20 meter dichter naar jouw doel verplaatst mag worden? Dan moet ik het nog maar zien."

Het zijn allemaal regels die met snelheid te maken hebben, zodat het spel sneller hervat kan worden. "Wij zijn met PSV een aanvallende en dominante ploeg, dan is dat wat je wil. Ik wil graag het voetbal helpen, dus als je vraagt wat ik zou willen veranderen dan is er op dit gebied nog veel winst te behalen."

Na de Johan Cruijff Schaal speelt PSV haar eerste Eredivisie-wedstrijd in eigen huis tegen Sparta. Zaterdagavond 9 augustus om 21.00 uur start de wedstrijd. Het is voor Nick Olij direct een weerzien met zijn vorige werkgever Sparta, waar hij deze zomer afscheid nam om naar PSV te vertrekken.

Alles over de Eredivisie

