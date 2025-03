PSV Vrouwen deelt nieuwe tik uit aan sombere coach van Ajax

Vorige week zette PSV Vrouwen een grote stap richting het landskampioenschap door Ajax Vrouwen te verslaan en de leiding in de competitie van de Vrouwen Eredivisie over te nemen. Met een zege op de dames van AZ zaterdag, delen ze de Amsterdammers opnieuw een gevoelige tik uit.

De dames van PSV hebben in de strijd om het landskampioenschap in de Vrouwen Eredivisie een cruciale 1-0-overwinning geboekt tegen AZ. In Alkmaar was het de 34-jarige routinier Renate Jansen die vijf minuten na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Daarmee zorgde ze voor de nodige opluchting bij de Eindhovenaren, die door deze zege voorlopig aan de leiding blijven met 48 punten uit negentien wedstrijden.

Voetbalsters PSV nemen koppositie Vrouwen Eredivisie over na zege op Ajax De voetbalsters van PSV hebben de koppositie in de Azerion Vrouwen Eredivisie overgenomen van Ajax, na een knappe overwinning op hun Amsterdamse concurrent. In Eindhoven was de ploeg van trainer Roeland ten Berge met 3-1 te sterk voor Ajax.

'Definitief verspeeld'

De druk blijft echter hoog, want nummer 2 FC Twente speelt later op zaterdag uit tegen Excelsior, terwijl nummer 3 Ajax zondag thuis tegen ADO Den Haag aan de slag gaat. Het is ongekend spannend in de top van het klassement. Drie ploegen doen nog mee om het kampioenschap.

'Leipe' Ajax-coach zorgt met 'onwaardige uitspraken' voor verbijstering: 'Dit is nu al de derde keer' De strijd om de titel in de Vrouwen Eredivisie is spannender dan ooit. Na de overwinning van PSV op Ajax afgelopen weekend staat de club uit Eindhoven weer bovenaan. Maar met slechts één punt verschil tussen de nummers één en drie is alles nog mogelijk. Toch lijkt Ajax-coach Hesterine de Reus er al niet meer in te geloven. Na de nederlaag verklaarde ze dat haar ploeg het kampioenschap definitief had verspeeld.

Ondanks dat alles nog mogelijk is met de huidige stand, lukte het Ajax-coach Hesterine de Reus niet om positief te blijven na de 3-1 nederlaag in de topper tegen PSV. Na afloop stelde ze tegenover ESPN dat haar ploeg de titel definitief had verspeeld:

"Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen en hier verspelen we hem definitief, ja. Ik denk dat dat de realiteit is. Ik hou er wel van om reëel te zijn. Aan het begin van de wedstrijd zei ik: wie de meeste fouten maakt, verliest. Als we fouten maken die we normaal gesproken misschien niet maken, verlies je de wedstrijd."

Ajax-trainster komt terug op bizarre uitspraken over titel: 'Je kan zeggen dat het onhandig was' Ajax-trainster Hesterine de Reus baarde zaterdag opzien met een uitspraak over de titel in de Eredivisie Vrouwen. Na het verlies tegen PSV vond de trainster dat de Amsterdammers 'de titel hadden verspeeld'. Daar komt De Reus nu dus op terug.

'Het was onhandig'

Later kwam De Reus weer terug op die uitspraak in een nieuw interview met ESPN: "Het was emotie. Dan kun je zeggen dat dat onhandig was. Ik ben nog steeds teleurgesteld dat we het initiatief uit handen hebben gegeven, maar het blijft natuurlijk voetbal en het blijven vier wedstrijden waarin van alles kan gebeuren. We willen deze wedstrijden winnen en dan kijken hoe de ranglijst eruit ziet."

Trainster Ajax Vrouwen baart voor derde keer opzien met opvallende uitspraak: 'Zuur voor iedereen' Hesterine de Reus heeft voor de derde keer voor opschudding gezorgd bij Ajax-fans. De 63-jarige trainster van de Ajax Vrouwen deed een zeer opvallende uitspraak na de nederlaag tegen PSV (3-1).

De 63-jarige coach zal dit weekend moeten proberen haar emoties de baas te blijven, én dat maken de Eindhovenaren haar extra lastig door zaterdag een nieuwe zege te boeken in de strijd om het landskampioenschap. PSV is nog nooit kampioen geworden. De vrouwen kregen in 2020 wel de eerste plaats toegewezen, maar de competitie werd door de coronacrisis niet uitgespeeld.

Ajax-trainer Francesco Farioli maakt midden in titelstrijd met PSV tijd voor bijzonder uitstapje Ajax-trainer Francesco Farioli is een makkelijke prater. Niet gek als je zijn achtergrond kent. De Italiaan studeerde filosofie voordat hij de (prof)voetballerij betrad. Die werelden combineert Farioli binnenkort op 'hét evenement voor wie de wereld met een nieuwsgierig oog bekijkt'.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.