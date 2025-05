PSV'er Noa Lang haalt woede op de hals bij Feyenoord-fans: hierom wordt de oud-Ajacied gehaat in De Kuip

Noa Lang werd hard uitgefloten door Feyenoord-fans tijdens het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en PSV. Geen verrassing, gezien zijn beladen geschiedenis tussen Lang en de Rotterdammers. We zetten een aantal opmerkelijke incidenten op een rij.

Lang speelde lange tijd in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte er naar eigen zeggen nooit een geheim van eigenlijk Ajacied te zijn. Toen Ajax aan de deur klopte, was de keuze dan ook snel gemaakt voor de aanvaller, waarna hij zijn voetbalkwaliteiten verder ging ontwikkelen op in de jeugdopleiding van Ajax op De Toekomst.

Vuurtje aangewakkerd

Die overstap maakte de aanvaller niet geliefd bij de Feyenoord-fans. Toen Lang na Ajax en Club Brugge aan de slag ging bij PSV, de andere grote concurrent van Feyenoord, wakkerde hij het vuurtje nog wat extra aan door in een interview te stellen dat een doelpunt van hem voor Feyenoord "nooit gaat gebeuren."

Auto bekrast

Lang werd geboren in Capelle aan den IJssel, onder de rook van Rotterdam. Daar woonde hij lange tijd bij zijn moeder, Manon de Vries. Ook Feyenoord-fans wisten dat waarschijnlijk, want toen Andy van der Meijde de aanvaller vroeg of dat wel eens gedoe gaf, vertelde hij dat zijn auto wel eens bekrast is terwijl deze geparkeerd stond in de straat van zijn moeder.

Middelvinger

Tijdens een eerder duel tussen de Rotterdammers en PSV, maakte het enfant terrible zich wederom niet geliefd bij de Feyenoord-aanhang, door op Instagram smakeloos na te trappen over de wedstrijd. Lang vond dat hij een penalty verdiende, maar kreeg deze niet en uitte zijn onvrede. Voordat hij de catacomben in ging, trakteerde hij het publiek op een middelvinger.

Later liet hij zich nog horen op sociale media over het duel, met een sneer richting de Rotterdammers. '+10 Eindhoven', schreef hij bij een foto van zichzelf waarin hij tien vingers opstak naar het meegereisde uitvak. Daarmee doelde Lang op de voorsprong van PSV in de competitie op Feyenoord.

Thuisduel

Ook tijdens het eerdere duel tussen PSV en Feyenoord dit seizoen in de Eredivisie, haalde Lang de woede van Feyenoord-fans op de hals door een opmerkelijke manier van juichen. Nadat hij scoorde, trok hij de cornervlag uit de grond en ging met zijn armen gespreid staan met de vlag in zijn hand. Waarmee hij voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers nadeed.

"Ik zie al heel de week een filmpje van Feyenoord dat ze hier zo juichten", legde hij bij ESPN uit. "Elke keer als wij tegen Feyenoord spelen, zie ik dat filmpje. Ik hoop dat het nu klaar is. Ik vond het leuk, ik houd een beetje van plagen." Later deelde hij nog een story met zijn juichfoto. Daar zette Lang de goaltune van Feyenoord bij.

