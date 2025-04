PSV'er Noa Lang keert terug naar 'mooiste club': 'Ik kom naar huis'

PSV-aanvaller Noa Lang komt zondag terug 'naar huis', zo laat hij weten via sociale media. Hij zal de aftrap geven voor een cruciaal duel tussen Club Brugge en Genk.

Lang heeft nog steeds warme gevoelens richting de ploeg waar hij van 2020 tot 2023 speelde. Hij kwam 99 keer uit voor de club en scoorde 32 keer. De supporters zijn hem ook nog niet vergeten.

In een video op het account van Club Brugge spreekt hij de fans toe. "Beste supporters, zondag kom ik weer naar huis. Dan geef ik de aftrap voor de wedstrijd tegen Genk. Een duel waarin we de ploeg naar de drie punten moeten schreeuwen. Dus ik hoop dat jullie in vorm zijn, zoals jullie dat altijd waren toen ik er ook speelde. Ik heb er heel veel zin in en ik zie jullie zondag", aldus de 25-jarige.

𝐍𝐨𝐚𝐧𝐨 is backkk! 😍



Zondag geeft Noa Lang de aftrap van Club - Genk! Kom op tijd naar Bar Breydel, want om 17u45 beantwoordt Noa live enkele vragen! ✨



Drop jouw vragen voor Noa Lang hieronder! 👇 #CLUGNK pic.twitter.com/6M2oi2PBm3 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 12, 2025

Fans kunnen ook nog vragen stellen aan de voetballer. Die zal hij voorafgaand aan het duel in het stadion beantwoorden. Brugge speelt zondag om 18.30 uur tegen Genk, de koploper van de Belgische Pro League met vier punten meer dan de ploeg van trainer Nicky Hayen.

Lang sprak zich in februari nog uit over zijn liefde voor zijn oude club. "Ik kijk oprecht bijna elke wedstrijd en dan leef ik ook gewoon echt mee", zei hij. "Dat is gewoon echt mijn club. Het is de mooiste periode uit mijn carrière." Zelfs mooier dan zijn huidige tijd bij PSV. “De liefde die ik daar kreeg… Ik weet niet of ik dat ooit nog ergens ga krijgen.”

