PSV'er Noa Lang krijgt advies voor nieuwe uitdaging: 'Zal zich gauw in rijtje bijzondere vogels voegen'

Noa Lang is misschien wel de kleurrijkste voetballer van de Eredivisie. Er wordt eigenlijk altijd wel over hem gesproken, de ene keer positief, de andere keer negatief. Ondertussen wordt hij als één van de beter buitenspelers van het land gezien en werd er gefantaseerd over een eventuele transfer: "Ik zou hem daar wel eens willen zien spelen, dat wordt echt een feest."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine is Noa Lang ook even onderwerp van gesprek. Terwijl Robert Maaskant en presentator Rick Kraaijeveld spreken over de Ballon D'or, vraagt laatstgenoemde of er ooit nog een Nederlander die prijs zou winnen.

'Dat heeft hij nog niet'

Maaskant moet er even over nadenken maar besluit dat dit best kan. "Er is ook ooit een Cruijff opgestaan", zegt hij. "Ik vind niet dat we op dit moment spelers hebben die, ondanks dat ze allemaal in de wereld top spelen, die dat aanzien hebben. Gakpo heeft dat nog niet, Noa Lang heeft dat ook nog niet. Wat hebben we nog meer lopen allemaal? Dat vind ik allemaal net te kort. Memphis had het misschien kunnen hebben, maar dat is ook nooit helemaal eruit gekomen."

Lang in Engeland

Op het moment dat Maaskant de naam van Lang noemt, zegt de presentator: "Heel Nederland zou te klein zijn als Lang een keer zo'n prijs wint, denk je niet?" Vaak ligt Nederland in een spagaat als het om de PSV-aanvaller gaat: je houdt van hem, of je haat hem. "Toch laat je je fantasie wel eens gaan over Lang in de Engelse competitie", begint Maaskant te fantaseren.

"Daar zal hij zich gauw voegen in een rijtje van bijzondere vogels. Zoals toentertijd Eric Cantona, je hebt soms gewoon van die figuren. Gareth Bale was dat ook op zijn eigen manier", vertelt Maaskant enthousiast. "Lang zou ik heel graag een keer in die Engelse competitie willen zien spelen. Dat lijkt me echt een feest, met zijn acties en zijn gedrag. Ik snap overigens heel goed dat hij reageerde op de Feyenoord-fans, nadat zijn moeder voor alles en nog wat is uitgemaakt."

Vader van Noa Lang

Dat bracht Maaskant ook op de vader van Lang, waarvan deze week beelden opdoken dat hij op een jeugdtoernooi knock-out geslagen was. "Echt schandalig", roept de oud-trainer van Helmond Sport het uit. "Je blijft met je poten van scheidsrechters af, je blijft überhaupt van andere mensen af. Echt belachelijk. Ik ga zaterdag zelf een wedstrijdje vlaggen, dan spreek ik ook mensen aan dat we ons moeten gedragen. Er zijn gewoon kinderen bij, hè? Ik ontvang gelukkig altijd begrip, maar doe alsjeblieft gewoon normaal."

In de zeventiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de zinderende titelstrijd. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld zijn verdere carrière, spreekt hij uit over de mediahype rondom familie Steijn en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

