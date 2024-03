Quilindschy Hartman valt bij rentree na blessure weer uit met kwetsuur

Feyenoord heeft tegen FC Utrecht een flinke domper moeten slikken. Quilindschy Hartman viel uit in de eerste helft met een blessure. De linksback maakte juist zijn rentree na een blessure.

Bij het Nederlands elftal viel Hartman weg met een blessure. Daardoor miste hij de voorbij twee interlands van Oranje tegen Schotland en Duitsland.

De linksback viel in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht na een half uur spelen uit, nadat hij de Deen Niklas Vesterlund van scoren probeerde af te houden en hem op zijn hakken tikte. Hartman, die voor de overtreding een gele kaart kreeg, blesseerde zich aan zijn rechteronderbeen en werd vervangen door Bart Nieuwkoop.

Sam Lammers benutte de strafschop voor FC Utrecht, dat in de 2e minuut via Othman Boussaid ook al scoorde en met 2-1 leidt in De Kuip.