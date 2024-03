Quincy Promes laat van zich horen in nieuw nummer: 'Leef m'n leven in no fear'

Quincy Promes mag dan in Dubai vastzitten, hij geniet een luxeleventje. De Nederlandse voetballer wacht nog altijd tot hij terug mag naar Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. Terwijl hij wacht, hoopt hij dat hij niet wordt uitgeleverd aan Nederland om hier z'n gevangenisstraf uit te zitten. Ondertussen dropt hij doodleuk een nieuw nummer. In zijn rap gaat hij in op zijn veroordeling.

"I dont want to see my children cry, for my mother yeah", begint Promes zijn nieuwe nummer. Momenteel is de voetballer aan het feesten in Dubai, waar hij niet weg mag. Nederland wil hem graag uitgeleverd hebben, maar het lijkt erop dat de 32-jarige voetballer 'gewoon' terug kan keren naar Rusland.

Quincy Promes duikt paar uur na slecht nieuws met vriendin de nachtclub in Dubai in Quincy Promes houdt de gemoederen weer flink bezig. De voormalig Oranje-international was met zijn club Spartak Moskou in Dubai en mag het land niet meer uit. Nederland vraagt om uitlevering van de veroordeelde crimineel, maar zover is het nog niet.

Celstraf

Promes dropte woensdag zijn nieuwe nummer, waarin hij ook voor het eerst ingaat op zijn veroordeling in Nederland. Daar kreeg hij een celstraf van negen jaar na het smokkelen van cocaïne en het neersteken van zijn neef tijdens een familiefeest.

Afgaande op de tekst van 100 Stones, zit Promes niet echt met die veroordeling. "Mensen claimen mijn back te hebben, ik zie ze niet meer, want the judge gaf me 9 years. Voor die shit drop ik geen tears (tranen, red.), want ik leef me leven in no fear (zonder angst, red.)." Verder draait het nummer, zoals de titel al doet vermoeden, om de 100 Stones (diamanten) aan sieraden die de voetballer bezit. Hier pronkt hij ook behoorlijk mee.

Zelfs Rusland keert zich tegen Quincy Promes, maar treitert Nederland graag: 'Hij is een van ons' Quincy Promes is weer eens in opspraak geraakt en zoals wel vaker de laatste jaren komt dat niet door zijn prestaties op het veld. De voetballer werd in Nederland veroordeeld in twee rechtszaken, koos eieren voor zijn geld met een transfer naar Rusland en zit nu vast in Dubai vanwege het veroorzaken van een ongeluk. Sinds zijn arrestatie is er een ongekende soap losgebarsten.

Vriendin

De vriendin van Promes, de Amerikaanse rapper DreamDoll, maakt ook muziek. De twee hebben elkaar gevonden in de liefde en waarschijnlijk kunnen we dus ook een gezamenlijk nummer van de twee verwachten.