Quincy Promes toch terug naar Nederland? 'Er wordt in stilte gewerkt aan uitlevering'

De zaak Quincy Promes blijft de gemoederen bezighouden. De voetballer bevindt zich momenteel nog altijd in Dubai en wat er precies met hem staat te gebeuren is onduidelijk. Misdaadverslaggever John van den Heuvel weet iets meer van de zaak. "Er zijn grote zorgen."

Volgens Van den Heuvel is er nog altijd veel onduidelijk. "Ik probeer erachter te komen wat er precies gaande is in Dubai", vertelt hij in een video-item van De Telegraaf. Promes zit nu al een tijdje vast in Dubai, nadat hij niet met zijn club Spartak Moskou terug naar Rusland mocht vliegen.

"Ik weet dat er achter de schermen wel degelijk gewerkt wordt door de justitie-autoriteiten in Nederland om hem uitgeleverd te krijgen", doet de verslaggever uit de doeken. "Dat gebeurt in absolute stilte, want het laatste wat men wil is Dubai schofferen. Er zijn wel grote zorgen."

Quincy Promes zorgt voor onzekerheid bij Spartak Moskou: 'Het kan nog wel even duren' Quincy Promes houdt de gemoederen weer flink bezig. De voormalig Oranje-international was met zijn club Spartak Moskou in Dubai en mag het land niet meer uit. Nederland vraagt om uitlevering van de veroordeelde crimineel, maar zover is het nog niet.

Uitlevering Promes

Nederland mag dan wel een uitleveringsverdrag hebben met Dubai, toch is Van den Heuvel er allemaal niet gerust op. "Het staat vast dat er mogelijkheden tot uitlevering zijn als iemand verdacht of veroordeeld is, maar het gaat allemaal zo traag en sloom. Op het moment dat Dubai zegt: 'we laten hem terugkeren naar Moskou', wat is zo'n uitleveringsvedrag dan waard? Dat zou dan de prullenbak in kunnen", besluit hij.