Quinten en Jurriën Timber één van de drie tweelingen in de geschiedenis met interlands voor Oranje

Quinten Timber maakte dinsdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Duitsland. Omdat Jurriën Timber eerder al wedstrijden voor Oranje speelde, komen zij in een bijzonder rijtje terecht.

De tweeling Timber komt in een rijtje met René en Willy van de Kerkhof en Ronald en Frank de Boer. Willy speelde 63 interlands, René kwam tot 47. Frank de Boer staat derde op de lijst met meeste interlands voor Oranje: 112. Broer Ronald speelde er 67. Daar zijn Quinten (één) en Jurriën (vijftien) nog lang niet.

Overigens heeft de Timber-tweeling (22 jaar) nog een oudere broer, Dylan (23). Hij debuteerde in 2022 voor het Curaçaose elftal.

Negentien duo's van broers in Oranje

Daarnaast zijn er in totaal negentien duo's van broers die in het verleden voor Oranje hebben gespeeld. De huidige bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, is onderdeel van een van die duo's. Hij speelde zelf 78 interlands voor Oranje, broer Erwin kwam tot 31 stuks. Samen wonnen zij het EK in 1988.

Broer 1 Broer 2 Totaal interlands Frank de Boer - 112 Ronald de Boer - 67 179 Willy van de Kerkhof - 63 René van de Kerkhof - 47 110 Ronald Koeman - 78 Erwin Koeman - 31 109 Rob Witschge - 30 Richard Witschge - 31 61 Luuk de Jong - 39 Siem de Jong - 6 45 Bas Paauwe - 31 Jaap Paauwe - 8 39 Wim Tap - 33 Gerard Tap - 1 34 Arnold Mühren - 23 Gerrie Mühren - 10 33 Dé Kessler - 21 Tonny Kessler - 3 24 Mannes Francken - 22 Jacques Francken - 1 23 John Metgod - 21 Edward Metgod - 1 22 Leo Halle - 15 Jan Halle - 2 17 Jurriën Timber - 15 Quinten Timber - 1 16 Cor van der Gijp - 13 Wim van der Gijp - 1 14 Wout Buitenweg - 11 Jaap Buitenweg - 1 12 Dolf Kessler - 3 Boelie Kessler - 9 12 Hans Tetzner - 8 Max Tetzner - 3 11 Jaap Bulder - 6 Evert Jan Bulder - 1 7 Collins John - 2 Ola John - 1 3