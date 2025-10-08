Rafael van der Vaart heeft zich openhartig uitgesproken over zijn band met zoon Damián. Die treedt in zijn voetsporen als voetballer bij Ajax. De voormalig Oranje-international probeert hem te begeleiden, maar vindt het soms lastig hoe hij dat moet aanpakken. Gelukkig helpt zijn vriendin Estavana Polman ook mee.

De 19-jarige Damián speelt in de jeugd bij Ajax en verlengde daar begin dit jaar zijn contract tot 2029. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Rafael speelde in zijn carrière 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

De ex-topvoetballer onthult in de podcast Doorzetters dat hij vroeger vaak over zijn carrière sprak met zijn eigen vader. Hij hoopt dat Damián ook steun bij hem kan vinden, al is hij daar soms onzeker over.

'Harde' Estavana Polman

"Ik vind het lastig hoe ik hem het beste kan begeleiden", vertelt de 42-jarige Van der Vaart. "Ik vind Estavana veel te hard voor hem, maar als ik het aan hem vraag dan wil hij dat toch wel weer. We praten wel heel veel over voetbal."

Met name over de instelling waarmee je het veld op gaat. "Redelijk is niet goed genoeg. Je moet schijt aan alles hebben", zegt Van der Vaart. Daarmee bedoelt hij dat je de bal moet opeisen en jezelf moet laten zien. "Dan vind ik hem af en toe een beetje een grijze muis", zegt hij over zijn zoon.

Relatie

Rafael kreeg Damián uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis. De twee zijn in 2013 uit elkaar gegaan. Inmiddels heeft de oud-middenvelder de liefde gevonden bij tophandbalster Estavana Polman, die overigens ook goed overweg kan met een bal aan haar voet.

Polman heeft veel verstand van de sport. "Sterker nog, ze kan heel goed voetballen. Ik denk als ik haar een jaartje ga trainen, dan kan ze zo gaan voetballen." Andersom moet Van der Vaart zich niet te veel bemoeien met de carrière van Polman. "Ik vind handbal zo'n moeilijke sport om het te snappen allemaal. Maar het is heel leuk om te kijken."

Polman en Vander Vaart hebben samen ook een dochter: Jesslynn (8).