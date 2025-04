Rafael van der Vaart ondergaat hilarische en pijnlijke challenge: 'Beetje nat'

Rafael van der Vaart heeft flink moeten afzien in de nieuwe aflevering van Alles of Niets van ESPN. Presentator Jan Joost van Gangelen zette hem voor het blok en liet de oud-voetballer en analist pijn lijden.

Van der Vaart moest voor het programma in samenwerking met de KNVB Beker met een cabrio door de wasstraat. En dat was geen pretje, zo bleek uit de beelden. De oud-Ajacied probeerde het in eerste instantie nog positief in te zien en vroeg aan Van Gangelen: 'Word ik nat?'

Dit is Rafael van der Vaart: voormalig topvoetballer is na geruchtmakende relaties gelukkig met Estavana Polman Rafael van der Vaart was een van de meest begaafde Nederlandse voetballers van deze eeuw. In het shirt van Ajax, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje boekte hij grootse successen. In die periode maakte zijn tumultueuze liefdesleven ook de tongen los in Nederland en ver daarbuiten. Inmiddels is Van der Vaart, al een aantal jaar gestopt als voetballer, smoorverliefd op een andere topsportster.

Daar kreeg hij al snel antwoord op. Het water van de wasstraat kwam met bakken in de auto terecht. Gelukkig had Van der Vaart nog wel een duikbril op. Maar al snel bleek dat dat niet het enige onaangename was.

Bukken!

Van Gangelen maakt zich zorgen om de temperatuur van het water. "Hoe heet wordt dat", vraagt hij zich af. Vervolgens komen ook de borstels naar beneden. "Bukken, bukken", roept de presentator naar Van der Vaart, waarna hij in schaterlachen uitbarst. "Dit doet pijn."

Jan Joost van Gangelen (ESPN) deelt vervelend nieuws: 'Heeft gevolgen voor mijn gezondheid' Het gaat niet goed met Jan Joost van Gangelen. De 50-jarige presentator van ESPN is voorlopig niet op televisie te zien en geeft op zijn eigen Instagram tekst en uitleg.

Als de voormalig Oranje-international uiteindelijk uit de auto stapt is hij helemaal doorweekt. "Word ik nat, zegt 'ie", herhaalt Van Gangelen de woorden van Van der Vaart. "Een beetje nat", antwoordt hij.

Het is niet voor het eerst dat Van der Vaart een nat pak haalt in het programma. Eerder werd hij door de ESPN-presentator kopje onder in een bad met slijm gelanceerd.

Rafael van der Vaart moet het ontgelden bij ESPN: 'Rot op, serieus?' Rafael van der Vaart kreeg het zwaar te verduren in het programma Alles of Niets van ESPN. De oud-voetballer moest samen met presentator Jan Joost van Gangelen een smerige challenge doen. En dat liep niet goed af voor de analist.

Jan Joost van Gangelen

Van Gangelen kondigde afgelopen weekend aan dat hij het een tijdje rustiger aan gaat doen. De 50-jarige presentator zal de komende tijd niet op televisie te zien zijn. "Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid."

Zelf wil hij er geen label op plakken, maar Van Gangelen vond het wel fijn om het aan zijn volgers te laten weten. "Noem het een burn-out of overspannen zijn: ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed."