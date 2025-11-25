Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder worden vaak in één adem genoemd. De twee braken aan het begin van deze eeuw allebei door bij Ajax en beleefden samen de nodige avonturen.

Van der Vaart is zo’n anderhalf jaar jonger dan Sneijder en debuteerde een kleine drie jaar eerder in het eerste van Ajax. Bij de Amsterdammers, later bij Real Madrid en vooral bij het Nederlands elftal waren de twee jarenlang ploeggenoten die ook nog regelmatig hotelkamers delen.

Inmiddels hebben Van der Vaart en Sneijder hun actieve carrière beëindigd en zijn ze vooral actief als analist bij voetbalwedstrijden. De oudste van de twee heeft net een boek uit met de titel ‘Alles op Intuitie’. Daarin vertelt hij over een opmerkelijke gebeurtenis waarbij ook Sneijder betrokken was.

'We waren echt in paniek'

Ajax speelde een uitwedstrijd bij FC Groningen en de selectie was een dag van tevoren al op pad gegaan. “We sliepen in Drenthe”, aldus Van der Vaart. “En de bus was in brand gestoken. Die stond zo’n beetje naast onze hotelkamer. We waren echt in paniek, ik wilde eerst onder het bed duiken. Wesley begon heel hard ‘brand’ te roepen.”

“We haastten ons in onze onderbroek naar buiten. Toen de brand was geblust en we onze spullen ophaalden, zagen we dat de ramen waren gesprongen. Op onze bedden lagen de scherven.”

Pap in de benen

De wedstrijd ging de volgende dag ‘gewoon’ door en Ajax won het lastige uitduel met 1-3, dankzij doelpunten van Wesley Sonck en Nicolae Mitea in de laatste tien minuten. “Er zat alleen maar pap in mijn benen”, vertelt Van der Vaart. “Zo voelt het dus om na een avond stappen te voetballen, dacht ik nog.”

Ajax werd dat seizoen, onder leiding van Ronald Koeman, uiteindelijk landskampioen. Van der Vaart kwam tot 26 wedstrijden en zeven goals, Sneijder tot 30 duels en negen treffers.

Reageer en praat mee!