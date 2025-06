Rafael van der Vaart speelde 109 interlands, won de nodige prijzen in binnen- en buitenland en mag terug trots zijn op een puike voetbalcarrière. Inmiddels is hij een bedreven padelspeler en voetbalanalist, maar één moment uit zijn voetballoopbaan kan hij maar moeilijk loslaten.

Dat blijkt wel als de de inmiddels 42-jarige Van der Vaart een dilemma wordt voorgelegd door oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo. Samen met voormalig proftennisser John van Lottum maakt zij de gloednieuwe videoshow Sportnieuws.nl Padelpraat. Daar is Van der Vaart te gast en dus gaat het ook nog even over zijn voetbalcarrière.

Ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo gaat nieuwe uitdaging aan: 'Super leuk om de kijker mee te nemen in deze wereld' Sportnieuws.nl lanceert een gloednieuwe videoshow. Samen met olympisch hockeykampioene Fatima Moreira de Melo en voormalig proftennisser John van Lottum duikt het digitale sportmerk van DPG Media in de wereld van padel. In de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is niemand minder dan Rafael van der Vaart te gast. De ex-international van Oranje is een fanatiek padelspeler en verkiest de sport tegenwoordig zelfs boven voetbal.

Als Moreira de Melo wil weten of Van der Vaart liever wereldkampioen voetbal zou worden of Premier Padel Rotterdam Ahoy winnen, wacht de 109-voudig international de tweede keuze niet eens af. De misgelopen wereldtitel is een blijvend litteken. "Dat doet nog steeds pijn, tweede worden..." Van der Vaart was onderdeel van het Oranje-elftal dat in 2010 de WK-finale van Spanje verloor.

i Rafael van der Vaart komt net te laat om Andrès Iniesta van scoren te houden in de WK-finale van 2010 © Getty Images

Sliding kwam te laat

In de verlenging maakte Andrès Iniesta de beslissende goal (1-0). Van der Vaart kwam met een sliding net te kort om hem van scoren af te houden. "Een keer in het jaar is het weer zoveel jaar geleden. Ik was te laat met de sliding en dan zie ik Iniesta die bal er weer inrossen."

Ondanks de verloren finale vond er een huldiging plaats na de finale. De tweede plaats werd gevierd. Van der Vaart had er dubbele gevoelens bij, maar snapte eigenlijk wel waarom er een feestje werd gevierd. "Als je de blijdschap zag bij de mensen, toen vond ik het niet zo erg. Tweede worden bij voetbal is wel gigantisch. Er was maar één team beter in die jaren: dat was Spanje. Dat wisten we."

Toernooidirecteur Van der Vaart

Van der Vaart stopte een aantal jaar geleden met voetballen. Inmiddels is hij fanatiek aan het padellen geslagen. De partner van Estavana Polman is samen met Moreira de Melo de nieuwe toernooidirecteur van Premier Padel. Hij schoof ook aan tijdens de videoshow van Sportnieuws.nl en werd daar uitgedaagd met challenges en dillema's. Check de volledige aflevering hieronder!