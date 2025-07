Toni Kroos was jarenlang een belangrijke speler op het middenveld van Real Madrid. In de tien seizoenen dat hij uitkwam voor de Madrilenen groeide hij uit tot een clublegende. Ondanks dat deed hij een opmerkelijke uitspraak over de club.

In juli 2014 tekende Kroos een zesjarig contract bij Real, vlak nadat hij het WK had gewonnen met Duitsland. Tijdens zijn presentatie noemde hij het 'de grootste club ter wereld' en zelfs 'een klasse beter' dan Bayern, waar hij vandaan kwam. Er dook zelfs een foto op waarop Kroos als jongetje een Real Madrid-shirt droeg. Dit was goed voor de beeldvorming. De Duitser was echter helemaal geen fan van de club, iets wat die foto wel deed suggereren.

'Nooit van geweest'

"Om de een of andere reden had ik als kind een shirt van Luís Figo van Real Madrid. Ik besefte toen nog niet hoe handig dat later zou blijken. Ik ben nooit een fan van Real Madrid geweest. Maar die foto dook op op sociale media, en toen dachten alle fans: 'Hij is al van kinds af aan fan van Real, hij draagt al een shirt van de club sinds zijn zevende'", zo geeft de Duitser toe.

Maar hij was dus geen fan. Ondanks bracht die foto wel een groot voordeel met zich mee. "De foto heeft me wel geholpen om een betere band met de supporters te krijgen", zo bekende Kroos, die onthulde dat zijn favoriete club altijd Werder Bremen is geweest.

Beslissing om te stoppen

Kroos speelde tien seizoenen lang voor Real Madrid, waarmee hij onder andere zes keer de Champions League won. Na het seizoen 2023/2024 hield de Duitser het voor gezien. Op het hoogtepunt van zijn carrière besloot hij zijn schoenen aan de wilgen te hangen.

De middenvelder onthulde destijds dat zijn besluit om te stoppen een goed doordachte keuze was en dat het een gezamenlijke beslissing was met zijn vrouw. “Het was niet zo dat ik op een dag zei: ‘Ik ga stoppen’. Het was een proces. We hebben er maanden over gepraat."

Kroos vertelde toen ook wat een belangrijke reden was om te stoppen. "Carlo Ancelotti weet precies waarom ik gestopt ben. Het is nooit de 90 minuten op het veld geweest die het zwaarst waren, maar al het reizen, hotels en de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken.”

Rustig leven

Na zijn afscheid leidt Kroos een rustiger, meer alledaags bestaan. Hij is in Madrid blijven wonen, waar zijn kinderen gewoon naar school gaan, en richt zich op nieuwe initiatieven, zoals de Toni Kroos Academy die in september van start is gegaan.