Real Madrid verrast: keeper die dit seizoen maar vier duels speelde staat onder de lat in Champions League-finale

Hij speelde vanwege blessures pas vier wedstrijden dit seizoen, maar toch staat Thibaut Courtois zaterdagavond onder de lat bij Real Madrid tijdens de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. Die keuze is niet helemaal vrijwillig.

Dat vertelde Carlo Ancelotti een dag voor de wedstrijd tijdens de persconferentie. Volgens de coach heeft Andriy Lunen, die indruk maakte als vervanger van de Courtois, griep. Hij reist pas op de wedstrijddag af naar Londen voor de finale en lijkt wel bij de wedstrijdselectie te zitten, maar volgens Ancelotti keept de 32-jarige Belg.

Champions League-favoriet Real Madrid heeft Duitse trekjes: ‘Dan begint de tegenstander al te bibberen’ Wint Real Madrid of Borussia Dortmund de Champions League? Zaterdagavond weten we het. De Madrilenen mogen zich opmaken voor de vijftiende Champions League-winst, terwijl het voor Dortmund een absolute droom is om voor de tweede keer de grootste clubprijs binnen te halen. Edwin Winkels, correspondent in Spanje, ziet een specifieke kwaliteit bij de Spaanse grootmacht en vergelijkt ze zelfs met Duitsers.

Met Lunin op doel werd het kampioenschap in Spanje binnengehaald en vocht Madrid zich naar de zoveelste Champions League-finale uit de geschiedenis. Die moet gewonnen worden zonder Lunin in het doel. Hij is wel opgenomen in de wedstrijdselectie, maar gaat niet starten. Ancelotti wilde dat zo snel mogelijk duidelijk maken. "Hoe duidelijker alles is, hoe minder nerveus het team is", weet de ervaren coach.

Spaanse media jubelen na winst Real Madrid op Manchester City: 'Levenslang contract voor Andriy Lunin' Bij de loting wist iedereen het eigenlijk al: Manchester City - Real Madrid wordt spektakel. In beide kwartfinales zagen we vuurwerk, typerend afgesloten met penalty's om de winnaar te bepalen. In Spanje waren ze euforisch na de winst, terwijl de focus in Engeland juist lag op de ontkroning van de kampioen van vorig jaar.

De vrouw van Lunin deelde deze week beelden, waarop te zien is dat de doelman vanuit huis zijn training wel doorzet. Bij Real is iedereen natuurlijk bang dat de keeper andere spelers of stafleden aansteekt, waardoor hij zijn tijd grotendeels thuis heeft doorgebracht. "Als de griep geen obstakel is om je van het trainen af te houden, wat ben ik trots op je", plaats de vrouw van Lunin bij haar post.

Maandenlang geblesseerd

Courtois raakte vroeg in het seizoen geblesseerd aan zijn knie en zag dat Lunin hem met verve verving. Toen de Belg weer fit was, mocht de Oekraïner vaak blijven staan. De ziekte van Lunin is daarom extra zuur, want als hij fit was geweest was de kans enorm geweest dat hij de finale op Wembley mocht keepen. De eerste Champions League-wedstrijd van Courtois wordt dus meteen de finale. Hij keepte dit seizoen alleen vier duels in La Liga.