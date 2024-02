Rechtbank doet uitspraak in drugszaak Quincy Promes: voetballer moet zes jaar de bak in

Quincy Promes moet zes jaar de bak in van de rechtbank in Amsterdam. Dat sprak het gerechtshof woensdag uit. Er werd door het Openbaar Ministerie (OM) negen jaar geëist, daar ging de rechter niet in mee. Of Promes daadwerkelijk een deel van zijn celstraf uitzit, is maar de vraag, aangezien hij in Rusland niet gepakt kan worden. De voetballer was zelf dan ook niet aanwezig bij de uitspraak.

Promes werd verdacht van het importeren van 1362 kilo cocaïne, waarvan de helft werd onderschept. De voetballer van Spartak Moskou was volgens het OM de belangrijkste pion in de drugssmokkel, omdat hij er flink in zou hebben geïnvesteerd. De rechtbank verklaarde woensdag dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat dit het geval is, maar legde hem wel een lagere straf op dan de eis.

Handlanger Marylio V. (32) kreeg dezelfde straf opgelegd: ook hij moet zes jaar de bak in. Net als Promes was hij was niet aanwezig bij de zaak. Marylio is trouwens ook de oom van de voetballer.

Cokesmokkel

Eind januari 2020 vond de drugssmokkel plaats. Op een containerschip uit Brazilië dat onderweg was naar Antwerpen zat de cocaïne verstopt in zakken zeezout. De douane onderschepte zo'n 710 kilogram daarvan, de rest werd buitgemaakt door de smokkelaars. Daarna volgde een app-gesprek tussen Promes en familielid Marylio V. via een pgp-telefoon:

Promes nadat de smokkelaars een deel van de buit niet konden vinden: "Shit man."

Marylio V. reageerde: "Dus de helft is safe, risico van het vak."

Later in het app-gesprek zei Promes: "Ik laat je meteen weten, mijn vorige bevalling was half mislukt, ze kwamen in twee bakken, eentje is geklemd en dus me hele winst was door de helft."

Andere rechtszaak

Het is niet de eerste rechtszaak tegen Promes. De voetballer werd eerder veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf voor het neersteken van zijn neef. Zowel Promes als het OM gingen daartegen in beroep en later volgt de definitieve uitspraak. De rechtbank bepaalde vorige week nog dat de voormalig international een schadevergoeding moet betalen aan zijn neef. De hoogte van het bedrag is nog niet bepaald. Het slachtoffer en zijn advocaten gaven aan dat ze meerdere tonnen willen gaan eisen.