Engeland was woensdag in de ban van de kwartfinale op het EK voetbal tegen Zweden. Britse media zaagden na een dramatische eerste helft al aan de stoelpoten van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, maar zij bleef ijzig kalm en haalde in de tweede helft haar gram. Uiteindelijk plaatste Engeland zich voor de halve finales door een krankzinnige penaltyserie en dus was de mening over de coach ineens totaal gedraaid.