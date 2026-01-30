Toen ex-voetballer Jan Boskamp (77) nog vaak op televisie kwam, ging het geregeld over zijn eetlust en gewicht. De mannen van Vandaag Inside kregen dan een por voor hun kop. Maar er is iets veranderd qua gewicht bij Boskamp.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken de vier gastheren hun vriend Boskamp. Aanvankelijk gaat het weer om zijn reputatie als grote eter. Dan komt Renè van der Gijp met deze informatie: "Hij is 35 kilo afgevallen! Jan! Hij is een klein Jantje afgevallen! Een hele Sylvie Meis is hij kwijt!"

Aardig

Auteur Michel van Egmond zegt: "Dat is een van de aardigste mensen die er ooit op aarde rondgelopen hebben." En Gijp zegt: "Het mooiste is als je hem belt. Een normaal mens zegt op de vraag hoe het met je gaat: 'Ja prima'. Maar hij zegt: "Ik ben van de week weer flauwgevallen. Ik pleur elke keer in mekaar!" Dat vind ik zo goed."

Van Egmond herinnert zich een afspraak met Boskamp toen laatstgenoemde net een operatie had ondergaan. "Het was in de buurt van zijn maag. Ik wilde eerst afbellen. Hij zei dat het niet nodig is. We gingen lunchen en ik dacht dat hij wel een groentesoepje zou nemen, of bouillon of iets magers. Maar nee: een hele grote steak béarnaise. Dat ging prima. Patat erbij, de frituurpan slaat automatisch aan als hij de auto parkeert."

WC

Ze gingen op pad en later die dag zei Boskamp dat hij pijn in zijn maag had. "Ja, dat zou kunnen door die steak van 2,5 kilo", antwoordde Van Egmond. "Hij ging naar de wc. En hij is zo populair in België, dat is niet normaal. Hij komt terug en er staat een hele rij. Hij geeft gewoon commentaar hoe het gelopen is. Gaat het Jan? Mrooah! Gewoon een recensie geven van hoe het gelopen is."

Podcast

Nicky van der Gijp, de zoon van René van der Gijp, heeft onlangs een update gegeven over de situatie van Boskamp. In de talkshow De Oranjewinter van presentatrice Hélène Hendriks legde hij uit waarom Boskamp al een tijdje ontbrak in zijn podcast.

"Het klopt dat je hem al lang niet hebt gehoord. De man is 77. Als je zo oud bent, heb je af en toe kwaaltjes. Zoals elk oud persoon. Dat had hij nu ook. Het gaat gelukkig nu weer goed met hem. Als het goed is zie ik hem zondag weer bij Feyenoord, dus dat is heel goed nieuws."

