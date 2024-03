René van der Gijp zag 'ventje' bij Ajax: 'Die moet je niet opstellen tegen een PL-club joh'

René van der Gijp vindt dat John van 't Schip Kristian Hlynsson niet op had moeten stellen tegen Aston Villa. Volgens de analist is de IJslander nog veel te jong om tegen de grote Engelse jongens te spelen. Tafelgenoot Johan Derksen gaat nog even in op de situatie van John van 't Schip.

"Dat IJslandse jochie (Hlynsson red.) daar kan je toch niet tegen een Premier League-club laten spelen", begint Van der Gijp aan zijn uitleg in de nieuwste aflevering van Vandaag Inside. "Dat ventje heeft een koppie alsof hij veertien is. Nu is daar natuurlijk niets mis mee, maar die Engelsen vragen zich natuurlijk af wat dit dan is. Dat kan niet joh." Hlynsson is sinds de komst van Van 't Schip vaste basisspeler bij Ajax.

Van 't Schip

Tafelgenoot Derksen gaat liever in op de situatie van Van 't Schip. Volgens hem een leuke trainer voor even, maar niet voor de toekomst van Ajax. John is een ontzettende aardige gozer, maar die heeft als trainer nooit ergens gepresteerd. Die heeft nog nooit een elftal beter laten voetballen. Hij en Ajax vielen elkaar in de armen na het ontslag van Maurice Steijn. Voor een overbrugging is Van 't Schip prima. Nu moeten ze heel goed uitkijken wie ze halen."