FC Emmen-speler Daniël Beukers nam enkele jaren geleden in de Youth League de maat van toptalent Lamine Yamal. Dat de jonge aanvaller zich later zou ontwikkelen tot wereldster bij FC Barcelona, had Beukers destijds niet kunnen vermoeden. “Ik geloofde het niet zo”, vertelt de verdediger.

Yamal neemt het zondag met FC Barcelona op tegen Real Madrid tijdens de eerste Spaanse klassieker (El Clásico) van het jaar. Yamal wordt beschouwd als wonderkind en groot talent bij FC Barcelona. Toch was Beukers, momenteel reserve speler bij FC Emmen, twee jaar geleden nauwelijks onder de indruk van Yamal, die hij met 0-3 versloeg in de Youth League.

Hoofdrol Kees Smit

AZ, waar Beukers op dat moment in de jeugd speelde, nam het op 1 maart 2023 op tegen FC Barcelona in de achtste finales van de Youth League. AZ reisde daarvoor af naar Spanje en zegevierde met 0-3. Kees Smit pakte de hoofdrol tijdens de wedstrijd door vanaf de middenlijn te scoren in het Estadi Johan Cruyff.

Wie geen hoofdrol pakte was Yamal. Linksback Beukers werd voorafgaand aan de wedstrijd gewaarschuwd door zijn teamgenoten voor de Spaanse international, maar was niet bepaald van hem onder de indruk. "Kees Smit en Enoch Mastoras hadden daarvoor al tegen Lamine Yamal gespeeld op een jeugdtoernooi. Daar zoemde het ook al. Dat het de nieuwe Lionel Messi was. En ze waren onder de indruk. Het was echt een hype al", vertelt Beukers in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Gewisseld

"Lewis Schouten liet me filmpjes van hem zien", gaat Beukers verder. "‘Je moet echt op die jongen letten, Daniël’, zei hij. Ik geloofde het niet helemaal. Ik was vooraf niet extra gespannen." Toch was de linksback wel alert op de balkunsten van Yamal, destijds vijftien jaar oud.

"Ik liet zijn linkerkant heel erg dicht. Dan kwam hij buitenom, maar dan dreef ik hem naar de achterlijn. Ik was best tevreden", vertelt Beukers over de eerste helft van het duel, die hij zich nog goed kan herinneren. "In de tweede helft zat ik nog korter en heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Barcelona kwam ook achter. Veel spelers van hun raakten geïrriteerd en gingen domme dingen doen. Ze hadden geen geduld en pakten ook nog rood. Yamal was steeds minder actief en vroeg ook veel minder de bal. Vijf minuten voor tijd werd hij gewisseld."

Alles over La Liga

